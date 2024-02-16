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韓國瑜成聲量霸主！當選院長後好感度暴增　網路風向40%超開心

▲立法院長韓國瑜網路聲量暴增。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.05）
▲立法院長韓國瑜網路聲量暴增。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.05）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡日前在臉書PO文，指柯文哲網路聲量不敵立法院長韓國瑜，韓國瑜當選院長後，聲量是柯文哲的8倍，從此柯文哲再也不是媒體寵兒。根據台灣議題研究中心（TPOC）的大數據分析，韓國瑜當選院長後，好感度暴增，最新數據顯示網路風向40%超開心。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，調查韓國瑜自1月26日至2月1日之間的網路輿情聲量走勢，結果發現，在新國會正式登場前6天，韓國瑜單日總聲量還不到萬則，當時網路好感度（P／N值）僅0.64，負面聲量比正面聲量高，但在1月31日新國會前一天，韓國瑜當選國會議長幾乎已成定局，單日總聲量一舉衝破2.8萬多則，最後在2月1日選舉日當天，單日總聲量出現爆炸性成長，達到6.8萬多則，是1周前將近7.5倍。

TPOC說，不僅如此，當天韓國瑜的正面聲量超過負面聲量，網路好感度來到1.03，外界除了關心韓國瑜當選立法院長的新聞，對於他隨後發表聲明，宣誓立刻啟動國會改革，而且「立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權」，也引發網友討論。

TPOC說，有趣的是，透過網友留言內容的主題風向分析，了解網友們對於韓國瑜當選新任立法院長的意見，在10大聲量佔比最高的討論話題當中，網友討論內容相當兩極。其中聲量佔比最高的是「恭喜韓國瑜當選院長」的祝福話語，佔比高達15％；其次則是「高喊韓院長」等打招呼的留言，佔比13％；但緊跟其後、排名第三高的討論是嘲諷韓國瑜「認為小丑當上立法院長」的討論，佔比12％，但也有網友留言表示「韓院長加油」，佔比同樣達到12％。

TPOC也提到，至於其他討論度高的話題，還包括：排名第五的「民進黨51票讓韓國瑜當選」相關言論，佔比10％；第六名「認為台灣完蛋了」佔比9％；再來「可以看到韓國瑜膝蓋走路」、「感謝民眾黨或民進黨讓韓國瑜當選立法院長」等戲謔的言論並列第七名、第八名，佔比都達到8％；最後則是「詢問怎麼罷免立法院長」、「表示看到民進黨（或支持者）崩潰很開心」，佔比均為6％左右。總體而言，表示恭喜、為韓國瑜加油的正面言論佔網友討論大多數，聲量達40％，民進黨陣營批評韓國瑜的內容並沒有成為主流風向，多數人還是抱持開心、祝賀的態度面對此事。

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