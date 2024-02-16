韓國瑜成聲量霸主！當選院長後好感度暴增　網路風向40%超開心

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TPOC說，不僅如此，當天韓國瑜的正面聲量超過負面聲量，網路好感度來到1.03，外界除了關心韓國瑜當選立法院長的新聞，對於他隨後發表聲明，宣誓立刻啟動國會改革，而且「立法院是講道理的地方，不是講拳頭的地方，當然不會使用到警察權」，也引發網友討論。
TPOC說，有趣的是，透過網友留言內容的主題風向分析，了解網友們對於韓國瑜當選新任立法院長的意見，在10大聲量佔比最高的討論話題當中，網友討論內容相當兩極。其中聲量佔比最高的是「恭喜韓國瑜當選院長」的祝福話語，佔比高達15％；其次則是「高喊韓院長」等打招呼的留言，佔比13％；但緊跟其後、排名第三高的討論是嘲諷韓國瑜「認為小丑當上立法院長」的討論，佔比12％，但也有網友留言表示「韓院長加油」，佔比同樣達到12％。
TPOC也提到，至於其他討論度高的話題，還包括：排名第五的「民進黨51票讓韓國瑜當選」相關言論，佔比10％；第六名「認為台灣完蛋了」佔比9％；再來「可以看到韓國瑜膝蓋走路」、「感謝民眾黨或民進黨讓韓國瑜當選立法院長」等戲謔的言論並列第七名、第八名，佔比都達到8％；最後則是「詢問怎麼罷免立法院長」、「表示看到民進黨（或支持者）崩潰很開心」，佔比均為6％左右。總體而言，表示恭喜、為韓國瑜加油的正面言論佔網友討論大多數，聲量達40％，民進黨陣營批評韓國瑜的內容並沒有成為主流風向，多數人還是抱持開心、祝賀的態度面對此事。