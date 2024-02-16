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「這群人」正式停更！7成員最終合體　淚揭13年點滴：沒有要解散

▲「這群人」昨日正式停更，7位成員最後合體，回憶13年來的點滴時一度哽咽落淚，但他們再三強調，「我們沒有要解散！」（圖／這群人YouTube）
▲「這群人」昨日正式停更，7位成員最後合體，回憶13年來的點滴時一度哽咽落淚，但他們再三強調，「我們沒有要解散！」（圖／這群人YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

擁有357萬訂閱的YouTuber團體「這群人」在昨（15）日宣布正式停更，團長展榮、展瑞、茵聲、尼克、木星、董仔、石頭共7位成員迎來最終合體，並細數頻道經營13年以來的點滴，讓董仔一度落淚哽咽，不過大家強調「這群人」真的沒有要解散，「等待我們充飽電再炸一波！」在截稿前，影片曝光不到20個小時，就吸引64.2萬觀看次數，成為YouTube發燒影片第8名。

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這群人昨日上傳停更前最後一部影片，並命名為「這群人停更」，展榮一開頭就表示，「我們的頻道始於一台相機，現在也終於一台相機！」並開玩笑地詢問大家，「各位有解散嗎？你看到了嗎？各位媒體有解散嗎？」尼克也搞笑回應：「沒有啦！這是硬來的！」

▲這群人正式停更。（圖／這群人YouTube）
▲團長展榮希望粉絲，「等待我們充飽電再炸一波！」（圖／這群人YouTube）
不過回歸重點，展榮表示，頻道經營了13年之久，團員們各自都有很多很棒的故事，「有些東西是需要拉一下距離」，才會決定有停更的想法。茵聲也說，13年大家沒有解散，「我覺得我們已經是奇葩中的奇葩，因為任何團體，你們有種就是13年給我們看！」再次強調他們沒有要解散。

展榮說，在大家各自發展的同時，他還是有跟石頭籌備一些不一樣的計劃，「其實這群人真的不會解散，我反而覺得我們要走到下一個更永恆的階段。」尼克、石頭也在一旁笑說，「我們怎麼可能會停掉350萬的訂閱！」、「我們的確跟錢過不去！」

木星則以「黃金」來形容大家，「我們每個人都是獨一無二的黃金，打散又融在一起，我們還是可以那麼純種。」茵聲也說，13年回憶是大家共同創造、互相成長的基礎，「導致大家現在可以這樣分散出去，然後個體都發展得很好，這群人真的是我在人生當中一個不可或缺的禮物。」

輪到董仔時，她早已哽咽落淚，「明明沒有要解散！我在哭什麼！很不捨，會有一種身為這群人很驕傲的感覺，非常感謝大家的包容照顧。」最後，展榮帶領大家向鏡頭前的觀眾朋友們致謝道別，「我們一定會再見面，後會有期，等待我們充飽電再炸一波！」

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