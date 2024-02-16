「這群人」正式停更！7成員最終合體　淚揭13年點滴：沒有要解散

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過回歸重點，展榮表示，頻道經營了13年之久，團員們各自都有很多很棒的故事，「有些東西是需要拉一下距離」，才會決定有停更的想法。茵聲也說，13年大家沒有解散，「我覺得我們已經是奇葩中的奇葩，因為任何團體，你們有種就是13年給我們看！」再次強調他們沒有要解散。
展榮說，在大家各自發展的同時，他還是有跟石頭籌備一些不一樣的計劃，「其實這群人真的不會解散，我反而覺得我們要走到下一個更永恆的階段。」尼克、石頭也在一旁笑說，「我們怎麼可能會停掉350萬的訂閱！」、「我們的確跟錢過不去！」
木星則以「黃金」來形容大家，「我們每個人都是獨一無二的黃金，打散又融在一起，我們還是可以那麼純種。」茵聲也說，13年回憶是大家共同創造、互相成長的基礎，「導致大家現在可以這樣分散出去，然後個體都發展得很好，這群人真的是我在人生當中一個不可或缺的禮物。」
輪到董仔時，她早已哽咽落淚，「明明沒有要解散！我在哭什麼！很不捨，會有一種身為這群人很驕傲的感覺，非常感謝大家的包容照顧。」最後，展榮帶領大家向鏡頭前的觀眾朋友們致謝道別，「我們一定會再見面，後會有期，等待我們充飽電再炸一波！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道