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柯震東酒吧牽安心亞爆緋聞！蔡昌憲當牽線人　曝兩人相識契機

▲蔡昌憲牽線柯震東和安心亞認識，日前兩人被拍到牽手，蔡昌憲受訪時親曝兩人相識契機。（圖／記者林調遜攝）
▲蔡昌憲牽線柯震東和安心亞認識，日前兩人被拍到牽手，蔡昌憲受訪時親曝兩人相識契機。（圖／記者林調遜攝）

記者薛羽彤／綜合報導

演員張耀仁、蔡昌憲、黃迪揚和導演鄭文堂、林志儒今（16）日出席劇集《鹽水大飯店》特映會。日前柯震東和安心亞在酒吧牽手被直擊，柯震東發文否認戀情，傳出兩人牽線者是蔡昌憲，對此，他今日出席活動，被問兩人是否有可能在一起，他表示「我是不知道可不可能，但在一起我也是開心，畢竟兩個都是好朋友！」

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▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東（左）、安心亞（右）的照片。（圖／翻攝自Threads@beef_0113）
▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東（左）、安心亞（右）的照片。（圖／翻攝自Threads@beef_0113）
▲蔡昌憲今日出席活動，被問到柯震東和安心亞的緋聞。（圖／記者林調遜攝）
▲蔡昌憲今（16）日出席活動，被問到柯震東和安心亞的緋聞。（圖／記者林調遜攝）
蔡昌憲在《牛車來去》飾演安心亞的弟弟、在《那些年，我們一起追的女孩》與柯震東合作。今日他出席活動被問到，柯震東和安心亞日前在公共場合牽手，他笑說：「大家開心喝酒呀！我如果跟大家一起出去喝酒，我也會牽我姊。」傳出兩人相識是因為蔡昌憲，他表示其實自己並沒有特別隆重的介紹他們認識，「之前他們不熟只有在節目上有見過，當時我忘記是《牛車來去》的慶功還是什麼，有一起吃飯就認識了」。 

▲黃迪揚（左起）林志儒、鄭文堂、張耀仁、蔡昌憲今（16）出席《鹽水大飯店》特映會。（圖／記者林調遜攝）
▲黃迪揚（左起）林志儒、鄭文堂、張耀仁、蔡昌憲今（16）出席《鹽水大飯店》特映會。（圖／記者林調遜攝）
被問到是否看好安心亞和柯震東譜出戀曲，蔡昌憲笑說：「我是不知道可不可能，但在一起我也是開心，畢竟兩個都是好朋友！」至於兩人合不合適？蔡昌憲再度笑回：「不錯呀！我覺得合得來、開心最重要！沒有什麼合不合適的啦！也有很多不合適的人在一起的呀！」

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