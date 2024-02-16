國高中生也需要心理假！青民協籲教育部快規劃、1天逾3000人連署

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有高中生在連署中分享，「希望心理假與心輔資源，可以讓學生自我覺察，也讓學校有更多線索觀察不同學生的狀況」，也有國中學生在連署中分享「希望衛福部『免費心理諮商』年齡可以向下延伸到12歲，國高中有許多壓力，卻因為社會對心理健康的污名說不出口。」
根據教育部統計，從2016年到2020年，國小學生到大學生試圖結束生命的通報案件數從1089件大幅增加到 8730件，5年內成長8倍之多。青民協在去年7月發起「台灣青年身心狀況普查暨心理健康假政策調查問卷」，總計收到1462份回覆，主要填答者為高中職階段學生（約佔6成6，共968位），台灣全體青年8成7表態支持心理健康假，9成認為心理健康假對學生心理健康有幫助。
超過一半的13至18歲國高中學生對「擔心將來無法進入好學校」有極度沉重的壓力；大學生則普遍「擔心未來無法找到理想的工作」。除了「學業」與「未來生涯規劃」項目，學生對於「害怕失敗」、「自己比不上別人」有極大的壓力。
青民協表示，目前已經有39所大學或五專心理假制度上路，直到下學期，也會再有4校實施，目前可以確定有43校已經或即將實施心理假。多數大學規定每學期最多只能請3天或5天，雖然部分學校規定達到特定天數，就必須要提供證明，但多數學校不需檢附相關就醫證明。
青民協說，心理健康假提供了一段時間給予學生喘息與調適的機會，讓他們能暫時遠離壓力，有助於減輕情緒負擔，消化和排解壓力，對當下心理狀況有相對應的幫助。心理健康假的落實其實正在發揮「預防」與「社會溝通」的功能，並且能拋磚引玉，讓心理健康議題浮上檯面，包括身心疾病汙名化、升學主義的教育體制、快速不允許落後的社會文化氛圍等等。
青民協提到，第10屆立法院中，不分黨派立法委員關注「心理健康假」議題，也形成跨黨派共識；2年前，行政院兒權小組也決議，要求教育部研議「高中以下學生心理因素病假准假準則」，呼籲「心理假」不該只出現在大專校院，教育部應儘快規劃國高中的心理假制度，並在校園中落實。