MyVideo《紅白》直播收視出爐！Energy回歸奪冠 擊敗LE SSERAFIM
除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》(下稱《紅白》)，集結高人氣藝人輪番上陣，奪下全國電視收視冠軍，網路則由MyVideo線上直播，今（16）公布直播最高點落在為強勢回歸的Energy表演經典歌曲《放手》、《無懈可擊》和新作品《分合》，第二名則是韓國女團LE SSERAFIM登台，第三高則由香港天后梁詠琪帶來經典組曲表演拿下，同時也公布MyVideo各館春節期間Top 3。
記者周淑萍/綜合報導
MyVideo在除夕夜線上直播《紅白》特別節目，集結多達30組大咖明星藝人輪番上陣，眾星雲集帶動MyVideo觀看流量強勢成長，直播期間觀看高峰人數較去年成長2倍，刷新平台紀錄，帶動網路月租付費用戶數相較春節前翻倍成長，今（16）日公布直播時的收視高點，和精彩片段的熱門點閱。
直播收視最高落在為強勢回歸的Energy表演《放手》、《無懈可擊》、新作品《分合》，次高為韓國女團LE SSERAFIM抽紅包拜年與品嘗台灣小吃的逗趣互動，第三高則由香港天后梁詠琪帶來經典組曲表演拿下。直播結束後，MyVideo上架《紅白》各精彩片段線上看，也馬上攻佔節目排行榜，分別擔任紅、白大使的蕭敬騰、林宥嘉帶來的華麗開場表演拿下MyVideo節目榜點閱冠軍。
🟡MyVideo各館春節Top3名單
📍節目館：《2024超級巨星紅白藝能大賞》、《花甲少年趣旅行 第六季》、《Ozone夏日青春冒險》
📍戲劇館：《誰殺了她》、《愛情少一啪》、《19層》
📍動漫館：《我獨自升級》、《葬送的芙莉蓮》、《秒殺外掛太強了，異世界的傢伙們根本就不是對手。》
📍電影館：《詐騙女王》、《爆復》、《鈴芽之旅》