專家票選「改變未來10大黑科技」　生成式AI第1、細胞療法也上榜

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調查結果中，以「生成式AI與大型語言模型」脫穎而出，得票率88.3%，排名第1，成為各界關注的重中之重，AI相關影響無遠弗屆。此外10大科技中，可信賴AI與AI治理技術，以及邊緣AI與AI終端裝置的發展前景也受到重視，被選入前10名之列。
排名第2的則是「量子技術」，台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞表示，量子應用非常多元，包括量子通訊、量子密碼、量子感應器、量子雷達、量超融合（量子計算與超級電腦結合）等等；量子通訊、量子雷達與量子感應器等發展速度較快，應用領域包括金融、軍事國防、資安等領域。
此外，排名第4的細胞療法獲得50.8%的得票率，顯示各界對這項新興醫療的熱切期盼。台北醫學大學校級細胞治療與再生醫學研究中心常務理事黃彥華指出，細胞在體內增生、分化與老化，能接受其他組織細胞訊息遷移，能反應不同環境動態釋放不同分子，因具有多樣生命力的活細胞，而被賦予「細胞藥物」的皇冠。未來細胞療法可望造福更多人類，特別是癌症及罕見疾病的療效令人期待。
其他進入10大未來科技排行榜的項目包含，先進封裝技術、完全自動駕駛、低軌衛星、核融合、氫能源等。不過，新科技雖帶來新的可能，但卻也衍生新的倫理問題，像是美國去（2023）年12月針對AI發布人工智慧規則，包含AI的倫理道德、監管與監督等。