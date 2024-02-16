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專家票選「改變未來10大黑科技」　生成式AI第1、細胞療法也上榜

▲《財訊》雙週刊製作「10大黑科技改變全世界」專題，邀集專家票選10大即將為全世界帶來巨變的新科技，其中「生成式AI與大型語言模型」奪下第1，成為各界關注的重中之重。(unsplash圖庫)
▲《財訊》雙週刊製作「10大黑科技改變全世界」專題，邀集專家票選10大即將為全世界帶來巨變的新科技，其中「生成式AI與大型語言模型」奪下第1，成為各界關注的重中之重。(unsplash圖庫)

記者魏妤庭／台北報導

科技發展顛覆各行各業，更為個人、企業乃至國家，訂定新的競爭規則，有週刊針對120位產官學界重量級人士進行調查，選出10大即將為全世界帶來巨變的新科技，其中又以「生成式AI與大型語言模型」排名第1，成為各界關注的重中之重。

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最新出刊的《財訊》雙週刊製作「10大黑科技改變全世界」專題，在研究多份趨勢報告並聘請多位專家擔任顧問的協助下，擬訂出涵蓋AI、半導體、量子技術、再生能源、循環經濟、智慧移動、衛星通訊、生技醫療、金融科技等領域的50項新科技趨勢。再由產官學界重量級人士，包含多家上市櫃公司董事長、總經理、技術長等，從50項新科技中票選最具影響力的10大未來科技。

調查結果中，以「生成式AI與大型語言模型」脫穎而出，得票率88.3%，排名第1，成為各界關注的重中之重，AI相關影響無遠弗屆。此外10大科技中，可信賴AI與AI治理技術，以及邊緣AI與AI終端裝置的發展前景也受到重視，被選入前10名之列。

▲《財訊》雙週刊製作「10大黑科技改變全世界」專題，由多位專家票選，以「生成式AI與大型語言模型」脫穎而出，得票率88.3%，排名第1。（圖／財訊提供）
▲《財訊》雙週刊製作「10大黑科技改變全世界」專題，由多位專家票選，以「生成式AI與大型語言模型」脫穎而出，得票率88.3%，排名第1。（圖／財訊提供）
排名第2的則是「量子技術」，台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞表示，量子應用非常多元，包括量子通訊、量子密碼、量子感應器、量子雷達、量超融合（量子計算與超級電腦結合）等等；量子通訊、量子雷達與量子感應器等發展速度較快，應用領域包括金融、軍事國防、資安等領域。

此外，排名第4的細胞療法獲得50.8%的得票率，顯示各界對這項新興醫療的熱切期盼。台北醫學大學校級細胞治療與再生醫學研究中心常務理事黃彥華指出，細胞在體內增生、分化與老化，能接受其他組織細胞訊息遷移，能反應不同環境動態釋放不同分子，因具有多樣生命力的活細胞，而被賦予「細胞藥物」的皇冠。未來細胞療法可望造福更多人類，特別是癌症及罕見疾病的療效令人期待。

其他進入10大未來科技排行榜的項目包含，先進封裝技術、完全自動駕駛、低軌衛星、核融合、氫能源等。不過，新科技雖帶來新的可能，但卻也衍生新的倫理問題，像是美國去（2023）年12月針對AI發布人工智慧規則，包含AI的倫理道德、監管與監督等。

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