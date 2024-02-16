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NBA／「老河流」執教10戰吞7敗！公鹿110：113爆冷輸西區第13灰熊

▲「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）目前執教10戰吞7敗，公鹿爆冷輸西區第13名的灰熊。（圖／美聯社／達志影像）
▲「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）目前執教10戰吞7敗，公鹿爆冷輸西區第13名的灰熊。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

密爾瓦基公鹿新教頭「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）又吞敗！今（16）日面對位居西區第13名幾乎墊底的曼非斯灰熊，兩隊上半場戰成平手，灰熊第三節灌入37分，公鹿雖在第四節試圖拉近比分，但球星「小李」里拉德（Damian Lillard）表現失常，最終公鹿爆冷以110：113輸球，目前由Doc Rivers執教後的10場比賽就吞下了7敗。

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灰熊本季狀況不佳，在主力球星莫蘭特（Ja Morant）的因傷缺席下，球團還在交易大限前出售防守悍將提爾曼（Xavier Tillman）換來選秀籌碼，似乎有重建之意。

然而，灰熊今（16）日在主場面對公鹿展現不屈意志，年輕後衛威廉斯（Ziaire Williams）在第三節就狂砍進17分，一舉將上半場平手的局勢推翻，幫助灰熊在進入決勝節前以94：87領先公鹿。

儘管公鹿在第四節5分多鐘時，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人打出一波8：0的攻勢，一度奪回領先。但畢斯利（Malik Beasley）外線接連失手，加上Damian Lillard同時也發生失誤，再次落後公鹿。

鐘響前30秒，公鹿Malik Beasley命中關鍵三分，將比分拉近到一次球權的差距，由Damian Lillard執行最後一擊，可惜運球不穩導致急促出手未能命中，最終以110：113吞下敗仗。

本場比賽字母哥砍下全場最高35分、12助攻、4籃板，中鋒羅培茲（Brook Lopez）也攻下14分、11籃板外加4次阻攻，Damian Lillard雖然貢獻24分、7助攻、5籃板，但在第四節最後10分鐘內的7次出手皆落空，並有一次失誤。

另一方面，公鹿後場防線也是本場比賽落敗關鍵之一，灰熊年輕後衛Ziaire Williams、板凳暴徒傑克森（GG Jackson）共同砍下全隊最高27分，三分外線分別是7投4中、10投6中。

灰熊近十場比賽拿下2勝8敗，其中一場比賽就是由公鹿隊所貢獻的，而公鹿在爆冷吞敗後，Doc Rivers執教戰績也來到慘淡的3勝7敗。

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