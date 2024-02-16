NBA／「老河流」執教10戰吞7敗！公鹿110：113爆冷輸西區第13灰熊

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然而，灰熊今（16）日在主場面對公鹿展現不屈意志，年輕後衛威廉斯（Ziaire Williams）在第三節就狂砍進17分，一舉將上半場平手的局勢推翻，幫助灰熊在進入決勝節前以94：87領先公鹿。
儘管公鹿在第四節5分多鐘時，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等人打出一波8：0的攻勢，一度奪回領先。但畢斯利（Malik Beasley）外線接連失手，加上Damian Lillard同時也發生失誤，再次落後公鹿。
鐘響前30秒，公鹿Malik Beasley命中關鍵三分，將比分拉近到一次球權的差距，由Damian Lillard執行最後一擊，可惜運球不穩導致急促出手未能命中，最終以110：113吞下敗仗。
本場比賽字母哥砍下全場最高35分、12助攻、4籃板，中鋒羅培茲（Brook Lopez）也攻下14分、11籃板外加4次阻攻，Damian Lillard雖然貢獻24分、7助攻、5籃板，但在第四節最後10分鐘內的7次出手皆落空，並有一次失誤。
另一方面，公鹿後場防線也是本場比賽落敗關鍵之一，灰熊年輕後衛Ziaire Williams、板凳暴徒傑克森（GG Jackson）共同砍下全隊最高27分，三分外線分別是7投4中、10投6中。
灰熊近十場比賽拿下2勝8敗，其中一場比賽就是由公鹿隊所貢獻的，而公鹿在爆冷吞敗後，Doc Rivers執教戰績也來到慘淡的3勝7敗。
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