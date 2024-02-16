快訊／大樂透、威力彩頭獎都破億！2/15獎號出爐　中了開工就退休

KID過生日「野人火鍋」百人免費吃　2/29壽星吃王品6大鍋物2.29折

▲2月21日是KID生日，他今（16）日於臉書公布2月21日當天將請100位民眾免費吃他經營的野人火鍋。（圖／Kid IG）
▲2月21日是KID生日，他今（16）日於臉書公布2月21日當天將請100位民眾免費吃他經營的野人火鍋。（圖／Kid IG）

記者葉盛耀/綜合報導

綜藝小天王KID（林柏昇）除了演藝事業，也經營火鍋店副業，今（16）日他更大方於臉書宣布，2月21日生日當天將請客讓100位民眾免費吃火鍋，若沒拿到前100名號碼牌也別難過，也將有加碼200份的八折券。另外王品旗下西堤牛排的「捐血送5折券」活動也將到來，時間為2月23日～3月2日，於台北、新竹、台中指定捐血點完成捐血即可獲得1張五折餐券。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KID於臉書提到，因為2月21日是他的生日，因此打算請100個民眾到他經營的野人火鍋市民店免費吃鍋。他並公佈規則：

一、2月21日當日16：30現場發送100位號碼牌，發完為止，無電話或線上預約。

二、自17：00開始叫號依序入場，叫號未到者視同放棄資格

三、未參與到100份免費套餐的，再加碼200份套餐8折優惠卷，當日可使用，或3個月內使用完畢。

四、此為野人火鍋市民店專屬優惠

▲野人火鍋由Kid經營，目前已有多家分店。（圖／取自野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 臉書）
▲野人火鍋由KID經營，目前已有多家分店。（圖／取自野人Shabu 冷藏/熟成高級肉火鍋專門 臉書）
KID林柏昇從2016年底進軍餐飲界開設「野人火鍋」，首家店位在延吉街跟市民大道的黃金地段，主打新鮮自然食材，尤其肉盤強調冷藏熟成肉，並因應現代人需求還每一桌都有附USB孔充跟插座充，雖說菜盤同樣選用在地好食材，但為符合部分顧客需求，竟還可以選擇不要菜盤而改為牛肉或豬肉盤，算是相當獨特的措施。

另外，針對每四年才能遇到一次的2月29日，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手在2月29日推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。需事前電話預約制、每店限量10組共500個名額。

像是到頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。精品麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到，相當划算

王品旗下還有西堤牛排，21年來持續響應捐血活動，今年更將邀請桌球王子江宏傑擔任捐血大使，西堤提到，今年將祭出2萬3,000張五折愛心券，回饋響應捐血活動的民眾，2月23日-3月2日活動期間，於台北、新竹、台中指定捐血點完成捐血即可獲得1張五折餐券，捐血500cc再加碼贈送西堤保溫提袋乙份。

▲「西堤牛排」連續21年響應捐血公益，今年也正式公佈此活動將於2月23日開跑。（圖／翻攝自「TASTy 西堤牛排」臉書粉專）
▲「西堤牛排」連續21年響應捐血公益，今年也正式公佈此活動將於2月23日開跑。（圖／翻攝自「TASTy 西堤牛排」臉書粉專）

寒流火鍋速食「買一送一」！5元漢堡、25元炸雞、40元松葉蟹剩1天

今日必吃／賴清德也愛去！台南必排隊火鍋　溫體牛配爆香沙茶醬

今日必吃／寒冬吃鍋！西門町50年老店石頭火鍋　半夜也可溫暖圍爐

最難吃年菜不是烏魚子！「高級菜尾」年年奪冠：毀滅食物的一道菜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞