KID過生日「野人火鍋」百人免費吃　2/29壽星吃王品6大鍋物2.29折

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一、2月21日當日16：30現場發送100位號碼牌，發完為止，無電話或線上預約。
二、自17：00開始叫號依序入場，叫號未到者視同放棄資格。
三、未參與到100份免費套餐的，再加碼200份套餐8折優惠卷，當日可使用，或3個月內使用完畢。
四、此為野人火鍋市民店專屬優惠
KID林柏昇從2016年底進軍餐飲界開設「野人火鍋」，首家店位在延吉街跟市民大道的黃金地段，主打新鮮自然食材，尤其肉盤強調冷藏熟成肉，並因應現代人需求還每一桌都有附USB孔充跟插座充，雖說菜盤同樣選用在地好食材，但為符合部分顧客需求，竟還可以選擇不要菜盤而改為牛肉或豬肉盤，算是相當獨特的措施。
另外，針對每四年才能遇到一次的2月29日，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手在2月29日推出229壽星開鍋優惠，壽星生日當天到門店消費，凡出示身分證件，就能享指定套餐現打2.29折，最低只要2百多元就能開鍋。需事前電話預約制、每店限量10組共500個名額。
像是到頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。精品麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到，相當划算。
王品旗下還有西堤牛排，21年來持續響應捐血活動，今年更將邀請桌球王子江宏傑擔任捐血大使，西堤提到，今年將祭出2萬3,000張五折愛心券，回饋響應捐血活動的民眾，2月23日-3月2日活動期間，於台北、新竹、台中指定捐血點完成捐血即可獲得1張五折餐券，捐血500cc再加碼贈送西堤保溫提袋乙份。