NBA／K湯久違替補狂轟35分！賽後吐心聲 主帥Kerr打算維持這陣容
美國職籃NBA金州勇士今(16)日背靠背在主場迎戰猶他爵士，此戰勇士二當家「K湯」Klay Thompson從板凳出發，是他自2012年後，再度從替補出發。Klay Thompson此戰出賽28分鐘，飆進7顆三分球，得到本季新高的35分，幫助勇士以140：137擊敗爵士，收下近10戰的第8勝，賽後K湯也向媒體透露心聲，而主帥Steve Kerr則是打算繼續維持現在這套陣容。
記者陳品翔/綜合報導
本場比賽勇士選擇讓新秀後衛Brandin Podziemski先發出賽，而Klay Thompson則是以替補身分在板凳待命，撇除2020、2021賽季K湯因傷缺陣，這是Klay Thompson自2012年新秀年以來，首次以替補身分出賽，這期間長達近10個賽季，而Klay賽後也接受美媒訪問，表示希望能夠證明給教練看自己的能力。
Klay Thompson說到：「本賽季在關鍵時刻，我確實錯過了一些非常簡單的投籃，但生活就是這樣。在整場比賽中，當我和替補陣容一起奔跑時，我意識到，我有可能會成為場上進攻的焦點，所以那是一個有趣的角色，而且我真的只是想親自證明給教練看，我會像冠軍那樣去做回應。我認為今晚我表現得很好，我也學到了一些東西，我會在整個賽季中，一直帶著今晚學到著這些東西。」
而勇士隊主帥Steve Kerr賽後則是透露，他打算繼續維持現在這套陣容，暫時讓Klay Thompson先在板凳上待命，並說到：「但不意味著這是永久性的，我們會繼續觀察，看看進展如何，Klay打替補能給我們替補席，帶來更優秀的火力。」勇士今晚在擊敗爵士隊過後，Steve Kerr也喜迎他執教生涯的第500場例行賽勝利，成為勇士隊史第5快，達成此里程碑的總教練。
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