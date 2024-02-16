石垣島交流戰／樂天桃猿四棒是邱丹！曾豪駒：能到日本比賽很幸福
樂天桃猿今（16）日上午搭機前往日本石垣島，一下飛機後就趕往石垣市棒球場練習，而二軍總教練「龍貓」曾豪駒也透露，他心中的先發打序人選，四棒將由外野手邱丹擔任，另外，也讓邱駿威明（17）日先發出戰羅德隊。對於能來石垣島比賽，幾乎每年都有機會，曾豪駒說，「可以的話希望每年都能來，這是很好的交流，球員會知道自己不足的地方，也是很有意義的比賽，讓人感到很幸福。」
記者吳政紘/石垣島報導
曾豪駒認為，把邱丹放在中心棒次，或是四棒，「符合球團對他的期待。」也是希望他可以有好表現，去符合對球隊的評價。
另外，曾豪駒也把新秀李勛傑放在二棒，他的速度雖然不快，但是打擊的「Contact」不錯，另外三棒交給林耀煌，他在春訓表現不錯，看他面對日本投手，會有怎樣的表現。
陳佳樂、馬傑森、還有捕手宋嘉翔、馮健庭、楊家勝等就是樂天桃猿首場的打線，曾豪駒強調，他希望比賽當然是希望有好成績，但也要把春訓所練習的地方展現出來，「要知道自己弱點在哪，贏在哪裡、輸在哪裡。」
曾豪駒今年回到二軍培養球員，他認為自己蠻期待的選手，不管是杜禹鋒、還有林耀煌，投手也看好舒治浩、曾家輝等人，希望他們都可以有好表現。
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