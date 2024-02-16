Joeman才買日本房！台積電飆709元「加碼還下車」 曝下一步嗨翻
百萬YouTuber「Joeman」昨（15）日一早，才因台積電股票開盤一度衝到709元，爽喊「開工好心情」，接著又曬出在日本買的3層樓透天新房，房價只要日幣6500萬元，折合購入時匯率約新台幣1500萬元。而成功脫離套牢地獄的Joeman，被問到「台積電會再加碼還下車」，他也大方公開自己的做法，直言：「一股都沒賣。」
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman曾自曝ALL IN台積電股票，最高以640元買進被套牢，帳面「賠掉1台800萬小牛」，而昨日開工台積電漲破700元，Joeman也曬出股市截圖爽喊「一股不賣，奇蹟自來，開工好心情！」
對此，有網友好奇問Joeman「台積電會再加碼還下車？」Joeman表示「一股都沒賣，明天如果盤整可能會再買一點。」至於另一個投資項目「加密貨幣」，Joeman透露他至今仍是完全沒賣，但依舊正在被套牢，希望今年能解套，「我對加密貨幣還是很有信仰的」。
Joeman還被問到經歷呼麻風波後「收入有減少很多嗎？」他指出「2月一直都是自媒體淡季，但靠台積這個月還過得去⋯」另外，2023開始爆發YTR停更潮，也有網友問Joeman「有想過停更嗎？」他直球回應「我很愛拍片啦，短時間內不會停更，下週還有酒店對決」，同時預告「2024一定有更多YTR停更」。
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