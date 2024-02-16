年代旅遊即起禁出團！今16人飛富國島「在機場改自由行」
年代旅遊對外欠債破千萬，今（16）日起被觀光署勒令停業3個月。觀光署表示，今天年代旅遊有1團搭乘星宇航空到富國島16人，機票飯店費用已付，但地接社款項尚未支付所以不接待，16名旅客同意改自由行。
記者許若茵／台北報導
觀光署稍早說明，美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間發生越南富國島事件影響旅客消費權益，觀光署分別於2月13日及15日指派稽查人員前往該旅行社進行查處，發現該公司財務業務異常，對外積欠債務逾千萬餘元，且辦理赴越南富國島旅行團因地接社未予接待致旅客權益受損，該公司積欠團費，財務顯有困難，已無法提供履約服務，且損害旅客權益。
觀光署宣布，依消費者保護法第36條及第38條規定，處分美加國際旅行社自即日起停止經營旅行業業務3個月。另該旅行社行為涉違反旅行業管理規則部分，刻正就該公司2月9日及10日出發的越南富國島各團違規情事蒐集及檢視具體事證，另依發展觀光條例速裁處各團違規情事。
觀光署旅行業組長湯文琦今受訪時表示，今有通知年代旅遊暫停出團，但這一團到富國島16人，因為機票跟飯店有訂好，旅客搭乘星宇航空，機票錢跟住宿錢都已經支付，是地接社的款項沒有支付，地接社沒有辦法接待行程，領隊在機場請旅客簽署同意書，旅客全數同意改成自由行。
湯文琦進一步指出，2到4月有接近430人購買年代旅遊行程，今起年代旅遊停業3個月，旅客可以依照定型化契約解約，或是旅行社可轉團給其他旅行社接待，若旅行社無法提供，旅行社得賠償旅客全部團費。