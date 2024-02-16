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滑冰／花滑世青賽228登陸小巨蛋！日韓好手齊聚、供民眾免費索票

▲南韓滑冰好手申智雅將會來台參與世界青年花式滑冰錦標賽。（圖／©International Skating Union提供）
▲南韓滑冰好手申智雅將會來台參與世界青年花式滑冰錦標賽。（圖／©International Skating Union提供）

記者林之越/綜合報導

世界青年花式滑冰錦標賽睽違7年再度落地台灣，將在28日起的五天連假中舉辦，地點為台北小巨蛋，且開放民眾免費索票。屆時各國滑冰未來之星都將齊聚台北，其中包含台灣好手李宇翔、蔡玉鳳，還有上屆世青賽和大獎賽的雙料冠軍島田麻央，還有來自南韓被譽為「金妍兒接班人」的申智雅等人。

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2024年ISU世界青年滑冰錦標賽將於2月28日至3月3日，在台北小巨蛋華麗登場，預計將有來自超過45個國家和地區的200多位世界頂尖青年花式滑冰選手參賽，展現他們的運動技藝和藝術風采。

世青賽是國際滑冰總會（ISU）轄下的高等級賽事之一，也是青年組最重要的年度國際賽事，第一屆錦標賽於1976年在法國梅傑夫舉辦。

本屆世青賽的比賽項目分為青年男子單人滑、青年女子單人滑、青年雙人滑和青年冰舞等四大種共八場次精彩賽事，以及最後一天的群星表演嘉年華。本次花式滑冰賽事將匯聚全球頂尖的青年選手，其中包括 2023 年世青賽的女子單人冠軍、亞軍，以及大獎賽的前三名。

島田麻央（日本）

▲上屆世青賽和大獎賽的雙料冠軍，來自日本的好手島田麻央。（圖／©International Skating Union提供）
▲上屆世青賽和大獎賽的雙料冠軍，來自日本的好手島田麻央。（圖／©International Skating Union提供）
2023 年世青賽和大獎賽的雙料冠軍，也是淺田真央的忠實粉絲。滑冰風格優雅而靈動，跳躍高飄遠，旋轉姿態美，滑行流暢，深受觀眾和評委的喜愛。

上薗恋奈（日本）

▲日本滑冰好手上薗恋奈。（圖／©International Skating Union提供）
▲日本滑冰好手上薗恋奈。（圖／©International Skating Union提供）
2023 年世青賽和大獎賽的銅牌得主。滑冰風格清新而活潑，跳躍高度和難度都很出色，旋轉穩定，滑行流暢，展現了自己的天賦和潛力。

申智雅（韓國）

2022 年世青賽的銀牌得主，2023 年大獎賽的亞軍，被譽為金妍兒的接班人。滑冰風格成熟而自信，跳躍穩健，旋轉快速，滑行輕盈，展現了自己的個性和魅力。

韓國平昌冬奧製冰團隊

此外，本次小巨蛋製冰將由韓國平昌冬奧製冰團隊前來技術支援。團隊擁有豐富的冬季運動會的經驗和專業知識，曾為 2018 年平昌冬奧會提供優質的冰面服務。這次他們也將與台灣的工作人員密切合作，共同打造一場精彩的花式滑冰賽事。

為推廣滑冰運動，本屆世青賽的賽事門票面對全球網免費索取，截至目前索取已超過七成，二樓藍區及三樓黃區仍有空位，索票詳情請洽賽事官方網站或中華民國滑冰協會官方網站。

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