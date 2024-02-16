落實校園防疫整備、午餐衛生安全　謝文斌開學日到校關心師生健康

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鑑於腸病毒傳染力強，教育局宣達外出返家應先更衣，接觸、餵食嬰幼兒前務必洗手，避免將腸病毒傳染幼童，執行洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」及洗手五時機「吃飯前、擤鼻涕後、上廁所後、看病後、接觸幼兒前」，並落實校園環境清潔消毒。
另針對發燒、嘔吐、腹瀉個案提高警覺並加強監控，落實群聚通報時效性，如發現符合通報條件者，應依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」、「腸病毒通報及停課規定」公告、「人口密集機構傳染病監視作業」辦理，於24小時內完成通報，以避免校園疫情擴散及防範群聚事件發生。
高市府教育局長謝文斌表示，校園為傳染病群聚高風險場域，為防堵流感、COVID-19、腸病毒及登革熱等常見校園傳染病擴散，必須注重環境清潔消毒工作及落實個人衛生習慣，遵守「生病不上課、不上班」，親師生共同合作對抗疫情，以維護學生安全與健康成長。
田寮國中是高雄市配合教育部推動偏鄉地區學校中央廚房計畫之擴建廚房之一，自111年完工落成後，即以中央廚房的角色，肩負起鄰近新興與崇德2所國小200多位教職員工生午餐供應。校長呂明信表示，學校營養師與午餐秘書用心於菜單設計、食材採購驗收、廚工與廚房環境衛生管理等，讓學校與被供餐學校午餐品質大幅提升，且食在美味與安心。
局長謝文斌強調，農曆年後開學即代表年節已過，天氣日趨炎熱，高溫且潮濕的環境最適合各種微生物之生長，因此調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。教育局和學校持續攜手打造安全衛生的校園環境，讓學生天天生龍活虎，大家龍總平安健康。