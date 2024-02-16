與台斷交衝擊宏都拉斯蝦農！恐4萬人失業 市長警告或發生暴動
宏都拉斯去年與台灣斷交、轉與北京建交，台灣本來是宏國白蝦的主要出口地，台宏外交關係生變，也直接衝擊宏國蝦農生計。宏國白蝦主要產地喬魯卡特市（Choluteca）的市長索里亞諾（Quintín Soriano），近日警告政府必須解決白蝦出口問題，否則恐將有近4萬人失業，並會發生暴動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據宏國媒體《論壇報》（La Tribuna）報導，索里亞諾表示，「政府中斷了與台灣的商業和外交關係，台灣是個良好的蝦子出口市場目標國，而中國因為價格很低，蝦農尚未建立管道。墨西哥也是一個選擇，但墨國對我們關閉了市場。政府必須找到解決問題的方法」。
索里亞諾並警告，若蝦農生計問題不解決，在白蝦主要產地的南部地區恐將造成4萬人失業，並會引發嚴重的暴亂問題。索里亞諾也認為，蝦農上街和平遊行表達心聲，不應被污名化為暴力動員。
宏都拉斯全國水產養殖業者協會（ANDAH）執行長艾瑪杜爾（Javier Amador），之前也曾指控中國對宏國白蝦業者的開價只有台灣的50%，導致宏都拉斯與台灣斷交後，不僅外匯減少1500萬美元，也少掉至少1萬個工作機會，已經有好幾個養蝦場倒閉。
宏國媒體日前引述宏國財政部最新統計數據，披露台宏斷交近1年，宏都拉斯仍欠台灣超過4億美元的債務，而來自台灣的融資，主要用於社會住宅、學校基礎設施、營養午餐計畫等。