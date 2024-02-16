足球／姆巴佩確定離開大巴黎！下一站皇馬有變數　價碼太低不滿意

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Mbappe離開巴黎聖日耳曼的消息在經過數個月的猜測後終於確定，皇家馬德里長期以來一直與Mbappe保持著密切聯繫，被視為他離開後的首選目的地。
上個月，《ESPN》報導指出Mbappe已收到皇馬的合約提議，其中一位消息人士指出，Mbappe預計最快下週宣布加入這一支西甲豪門隊伍。
然而，根據《The Athletic》記者Mario Cortegana的說法，Mbappe的下一站尚未確定。報導指出，他的團隊對馬德里的提議感到失望，認為皇馬開出的合約價碼低於預期。
Cortegana透露，皇馬目前的提議低於2022年雙方談約時提出的條件。當時外傳Mbappe年薪為2600萬歐元（約8.7億台幣），以及一筆高達1.3億歐元（約43.8億台幣）簽約獎金。即便皇馬最新的報價比前次還低，但若Mbappe選擇簽約，仍將成為皇馬陣中的「薪一哥」。
另外，去年夏天沙烏地俱樂部希拉爾曾向巴黎聖日耳曼提出價值3億歐元的驚人報價，但Mbappe最終選擇留隊。在2023年金球獎投票中獲得第3名的Mbappe，本賽季在30場比賽攻入31球，再次證明了他的世界級實力。
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