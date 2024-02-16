前FTISLAND吉他手宣布退出演藝圈！宋承炫自曝「將離開韓國生活」
南韓人氣樂團FTISLAND現役成員包括李洪基、李在真與崔敏煥，出道17年仍舊活躍在樂壇，他們也將在本週日（2／18）於台北流行音樂中心舉辦演唱會。而曾在FTISLAND擔任吉他手的宋承炫，退團後專注於演員工作，豈料，昨（15）日突然在社群發長文宣布退出演藝圈的消息。
記者張芸婷／綜合報導
前FTISLAND吉他手宋承炫昨日在IG發文，他先跟粉絲道歉，接著表明自己在深思熟慮後，決定離開演藝圈的決定，接著他說道「在退團4年時間內，比起新的事物，不知道何時會到來的機會和人際關係讓我感到疲憊。」透露了做出這個決定的原因，並祝福大家都能幸福的生活下去。
宋承炫是在FTISLAND出道2年後，於2009年加入擔任吉他手，他憑藉帥氣外型圈粉無數，也陸續演出電視劇及音樂劇，2019年因想專注於演員活動，而退出樂團，隨後直接入伍當兵，退伍後也鮮少現身螢光幕。對於宋承炫突如其來拋出的震撼彈，粉絲留言表示：「不管哥哥做了什麼決定，我永遠在這等你」、「你過的幸福比任何事情都重要。」、「加油！一切都會變好的」，紛紛表示支持及祝福。
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