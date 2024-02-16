屏東東港「烤蚵仔吃到飽」疑食物中毒！共48人出狀況 2孕婦不適
春節期間有民眾前往屏東東港鎮一間蚵仔吃到飽店家用餐，豈料後續出現上吐下瀉、發燒等情況，屏東縣衛生局指出，共有48人通報身體不適，其中醫院食物中毒通報案件13人，民眾反映來電食用後不適約35人；衛生局依食品中毒案件流程已派員至現場稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，除責令業者限期改善外也已勒令業者停業清消3天。
記者孫唯容／綜合報導
屏東縣府衛生局今（16）日下午指出，昨天陸續接獲民眾來電反映春節連假期間至東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，在餐後出現上吐下瀉、胃痛等情形，截至今天下午2點多，衛生局共計接獲各醫療院所食品中毒通報案件人數為13人，另有民眾來電反映食用後不適的有35人，目前已採集相關環境及人體檢體送驗，約兩周後結果出爐，後續經行政調查若屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。
根據臉書社團「屏東小鎮資訊」指出，15日晚間接獲兩組投訴人表示，他們在2月13日到東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，在2月15日開始出現上吐下瀉的情況，疑似為食物中毒；其中第一組投訴人當天晚6點30分用餐，20人用餐 10人出現症狀，各自分散到不同診所或醫院就醫，其中有即將臨盆的孕婦；第二組投訴人當天預約晚間7點，8人用餐8人出現症狀，不適者中包含2名孕婦。
屏東縣衛生局提醒，民眾食用烤鮮蚵時，務必要充分烤熟，切勿為了追求口感，食用未熟生蚵，避免引起腸胃不適。