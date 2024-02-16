最會得罪貓咪5種行為公開！一堆貓奴犯錯 牠認定：我主人有問題
家裡有養貓咪的人可要注意了！IG帳號「超棒寵物店」經常分享許多關於動物的知識給粉絲們知道，近日店家又公佈了「這些破壞人貓關係的行為不要做」，一次公開了5種最容易得罪貓咪的行為，甚至還有其行為會造成家裡養的貓皇覺得「我的主人精神不穩、有問題」，讓不少網友標記許多貓奴來檢討「欸！你精神有問題啦！」快來看看自己是否不小心在日常生活中惹怒貓皇啦！
記者張嘉哲/綜合報導
一、扯貓咪尾巴！討厭指數10顆星
扯貓咪尾巴就相當於把人的手腳扯脫臼，貓的尾巴上面有尾骨神經，連結很多重要部位，扯尾巴不僅會讓貓咪感到疼痛，還有可能造成貓咪大小便失禁、走路不穩、跳躍障礙等等。
二、對貓過度熱情，討厭指數5顆星
貓很討厭沒有邊界感的人類，你越是對牠強取豪奪，牠越是不喜歡，尤其是陌生人，一定要給貓一點時間。
三、長時間對視，討厭指數3顆星
在貓的眼裡，對視就是支配跟挑戰，正確的做法應該是瞇著眼睛看貓，這才是代表愛和信任的意思。
四、經常吼貓嚇貓，討厭指數4顆星
如果你經常對妳的貓大吼大叫或者是嚇牠，牠就會覺得你的精神狀態不太穩定。
五、突然抱起貓咪，討厭指數3顆星
大多時候貓咪都喜歡安安靜靜的，如果你突然把牠抱起來，讓牠四腳懸空的話，牠會非常沒有安全感。
影片曝光後，不少網友紛紛標記自己身邊的貓奴來看「笑死，看來我有朋友精神狀態不太穩定啦」、「被自己的貓認定精神狀態有問題真的很好笑！我朋友每天都在鬼吼鬼叫他的貓咪」、「其實也是要看貓咪跟主人相處怎麼樣，有些可能貓咪也習慣了」。