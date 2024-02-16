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印度移工要來了！政院證實更大讚「素質穩定」　駁大舉引進10萬人

▲行政院官員證實台灣、印度於今日簽署移工合作備忘錄，未來開放行業及人數將由台灣決定，並依雙方法令規定引進僱用。（圖／美聯社／達志影像）
▲行政院官員證實台灣、印度於今日簽署移工合作備忘錄，未來開放行業及人數將由台灣決定，並依雙方法令規定引進僱用。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳威叡／台北報導

有消息指出，中華民國駐印度代表處與印度台北協會今（16）日透過視訊方式，完成了台印度移工合作備忘錄（MOU）的異地簽署，對此行政院官員證實此事，並說明因應國內少子化、高齡化及缺工等情況，各界均要求政府應積極開發新增移工來源國，而印度移工開放行業及人數將由台灣決定，並依雙方法令規定引進僱用，絕無日前部分網路謠傳大舉引進十萬移工之實。

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關於台印簽署移工合作備忘錄（MOU），有行政院官員表示，因國內少子化、高齡化及缺工等情況，各界均要求政府應積極開發新增移工來源國，以協助產業及社會缺工需求。印度勞工素質穩定、評價良好，且多從事建築業、製造業、家事及農業工作，符合台灣引進移工需求，且各國皆積極爭取或擴大引進，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽。

該官員強調，雙方簽署MOU內容將明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用，絕無日前部分網路謠傳大舉引進十萬移工之實。

行政官員表示，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，待各項籌備工作完成就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

印度移工要來了？勞動部：今天雙邊視訊簽署MOU、儘速討論細節

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