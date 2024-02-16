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2024臺北燈節17日開幕　市警局公布交通管制措施

▲2024臺北燈節17日開幕，警方公布交管措施。（圖／北市警局提供）
▲2024臺北燈節17日開幕，警方公布交管措施。（圖／北市警局提供）

記者呂炯昌／台北報導

「2024臺北燈節」龍躍光城將於明（16）日正式啟動全區燈組及多元展演活動，臺北市政府警察局為維護活動交通秩序與現場安全今日公布交通管制措施與範圍，呼籲民眾配合疏導，觀賞花燈同時也能維護交通順暢。

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一、開幕活動：

(一)第一階段管制路段(12時至16時)：

成都路外側車道(中華路一段至成都路27巷)、漢中街(峨嵋街至成都路)。

(二)第二階段管制路段(16時至24時)：

成都路(中華路一段至西寧南路)、成都路27巷、峨嵋街6巷、漢中街(峨嵋街至內江街)、酉陽街、延平南路(中華路一段起至武昌街一段)、中華路一段1號至延平南路1號(北門前)。

(三)行人徒步區：

秀山街(延平南路至中華路) 17時至22時管制北側車道供行人通行。

(四)車輛改道資訊：

1.漢中街（內江街至長沙街）改單行道，內江街禁止左轉漢中街。

2.衡陽路東向西禁止進入成都路，中華路南往北禁止左轉進入成都路（禁止迴轉）、中華路北往南禁止右轉進入成都路。

3.中華路北往南車輛行經成都路改道方案：

(1)中華路北往南→開封街二段→西寧南路→成都路。

(2)中華路北往南→長沙街二段→昆明街→成都路。

(3)中華路北往南→桂林路→昆明街→成都路→中興橋。

4.中華路南往北車輛行經成都路改道方案：中華路南往北→忠孝西路→忠孝橋。

二、全區展演：

(一)活動時間：

2月17日(六)至3月3日(日)每日17時至22時。

(二)行人徒步區：

秀山街(延平南路至中華路)每週五、六、日17時至22時管制北側車道供行人通行。

(三)交通管制路段：

1.酉陽街、延平南路(中華路至武昌街一段)每日17時至22時。

2.中華路一段1號至延平南路1號(北門廣場)每週五、六、日17時至22時。

市警局呼籲請用路人遵守路口員警、義交指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，另因周邊停車空間有限，前往參加活動市民朋友，可搭乘公車及捷運(捷運西門及北門站)大眾交通工具前往。另於開幕活動期間，請民眾避免開車行經管制區域周邊，相關交通訊息請用路人隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，詳細活動資訊請至官方網站查詢

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