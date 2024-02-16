2024臺北燈節17日開幕　市警局公布交通管制措施

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(一)第一階段管制路段(12時至16時)：
成都路外側車道(中華路一段至成都路27巷)、漢中街(峨嵋街至成都路)。
(二)第二階段管制路段(16時至24時)：
成都路(中華路一段至西寧南路)、成都路27巷、峨嵋街6巷、漢中街(峨嵋街至內江街)、酉陽街、延平南路(中華路一段起至武昌街一段)、中華路一段1號至延平南路1號(北門前)。
(三)行人徒步區：
秀山街(延平南路至中華路) 17時至22時管制北側車道供行人通行。
(四)車輛改道資訊：
1.漢中街（內江街至長沙街）改單行道，內江街禁止左轉漢中街。
2.衡陽路東向西禁止進入成都路，中華路南往北禁止左轉進入成都路（禁止迴轉）、中華路北往南禁止右轉進入成都路。
3.中華路北往南車輛行經成都路改道方案：
(1)中華路北往南→開封街二段→西寧南路→成都路。
(2)中華路北往南→長沙街二段→昆明街→成都路。
(3)中華路北往南→桂林路→昆明街→成都路→中興橋。
4.中華路南往北車輛行經成都路改道方案：中華路南往北→忠孝西路→忠孝橋。
二、全區展演：
(一)活動時間：
2月17日(六)至3月3日(日)每日17時至22時。
(二)行人徒步區：
秀山街(延平南路至中華路)每週五、六、日17時至22時管制北側車道供行人通行。
(三)交通管制路段：
1.酉陽街、延平南路(中華路至武昌街一段)每日17時至22時。
2.中華路一段1號至延平南路1號(北門廣場)每週五、六、日17時至22時。
市警局呼籲請用路人遵守路口員警、義交指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，另因周邊停車空間有限，前往參加活動市民朋友，可搭乘公車及捷運(捷運西門及北門站)大眾交通工具前往。另於開幕活動期間，請民眾避免開車行經管制區域周邊，相關交通訊息請用路人隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播，詳細活動資訊請至官方網站查詢