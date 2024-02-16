台印簽署移工合作備忘錄　官員：不爭取將在全球搶人大戰失去優勢

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此外依據勞動部統計資料，2023年底，我國產業與社福移工總人數為75.3萬人，包含印尼27.2萬人，越南26.3萬人，菲律賓14.9萬人，泰國則是6.7萬人；其中，社福移工約23.4萬人，產業移工約為51.9萬人。外籍移工從過去的3K（危險、辛苦、骯髒）產業，逐漸成為我國社福照護不可或缺的一環。
該官員表示，近年由於全球普遍陷入大缺工的問題，紛紛祭出各種政策爭搶外籍移工，以日本為例，前首相安倍晉三在2019年制定擴大招募外國人計畫，針對14種產業實施「特定技術勞工」方案，不僅讓外籍移工能帶家人前往，工作滿5年後只要通過語言和技術測驗，就能擁有無限期居留權的資格。韓國移工人數也持續增加，自2021年的2萬人成長到2023年的12萬人，2024年預計引進16.5萬人，並且陸續與14個國家簽訂移工互惠合約。
反觀台灣，目前仍只有泰國、越南、菲律賓和印尼4個移工國，加上這些國家的經濟都持續成長，以泰國為例，曼谷的工資已漲到將近兩萬元，但物價仍比台灣便宜，導致來台誘因降低，這也是泰國移工人數持續降低的原因。
該官員分析，我國目前爭取的印度移工，其實在國際上也備受矚目，根據印度《經濟時報》報導，有30多國對印度的技術移工市場大感興趣，確定合作的主要國家，包括美、英、日、德、澳，瑞典與芬蘭等16國，這些國家在五年內的勞動力空缺，對印度經受訓勞工的需求，高達370萬名。
由於德國各地護理人員空缺超過2萬人，德國勞動部長赫爾（Hubertus Heil）也於2023年G20峰會期間走訪印度，大力招募印度護理人才赴德；新加坡也將包括飯店客房清潔工與行李員等工作，納入印度移工；2023年海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）的成員國雇用的印度藍領移工也增加50%。
該官員強調，對照鄰近國家如日、韓等移工政策與合作移工國家數，台灣若是再不積極爭取印度移工，恐怕會失去國際競爭優勢。