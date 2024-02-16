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憂10萬印度移工來台！官員：大缺工全球搶才、開放也不一定會來

▲大缺工全球搶才，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽，引進印度移工。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲大缺工全球搶才，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽，引進印度移工。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

中華民國駐印度代表處與印度台北協會於今（16）日上午透過視訊方式，簽署台灣印度移工合作備忘錄（MOU），雙方後續將依程序「完成換文」，而先前傳出民眾擔憂引進10萬名印度移工，勞動部表示，印度移工開放行業及人數由台方決定；有官員指出，大缺工下全球搶才，即使台灣開放，也不一定會有那麼多人想來。

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台灣與印度早於2020年就已開始洽談移工合作事宜，但在COVID-19疫情期間一度停頓，後續又傳出台灣將引進10萬名印度移工，引起台灣民間團體擔憂並發起連署反對，導致簽署時程延後。

勞動部今天指出，台灣、印度雙方簽署MOU，其中明定印度移工開放行業及人數由台方決定；印度方將依台方需求招募及訓練印度移工，並依雙方法令規定引進僱用。

勞動部提到，MOU簽署後，勞動部將依條約締結法送請立法院查照，並儘速與印度方展開工作層級會議討論執行細節，包含開放程序、行業數額、來源區域、語言能力、專長資格及招募方式等，均會透過跨部會共同審慎研議。待各項籌備工作就緒後，才會依法公告印度為新增移工來源國，並由雇主依個別需求，自所有已開放移工來源國中，自由選擇引進。

至於大眾擔憂會引進10萬印度移工，先前就有官員形容，MOU就像男女生有共識要交往，連訂婚都不是，僅是確認雙方合作意願、大架構，包括開放行業、引進人數等相關細節，都要等到後續工作小組階段，才會討論。

有官員表示，目前全球大缺工，各國都在積極爭取或擴大引進印度勞工，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國正在洽簽中；許多國家都祭出各種政策爭搶外籍移工，即使台灣想引進大量印度移工，也得和各國競爭，這些移工有選擇權，不見得都會想來台灣，另外，雇主可以在已開放移工來源國中，自由選擇引進，也不見得都會選擇印度勞工。

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