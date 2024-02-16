獨／台鐵公司首月營收出爐！總旅運量近2000萬　列車準點率96.3%

中斷24年！中橫谷關到德基段通車有新進度　立院前後副院長忙報喜

▲中橫山路全毀24年來，谷關工務段不斷進行便道修復及搶通工作。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.02.16）
▲中橫山路全毀24年來，谷關工務段不斷進行便道修復及搶通工作。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.02.16）

記者顏幸如／台中報導

全長187公里的東西向橫貫公路（省道台8線），上谷關到德基路段的26公里道路，在921大地震以及七二水災後全毀，24年來只能依賴臨時便道管制交通，造成大梨山地區居民通行不便。中央今傳來好消息，該段山路的復建可行性研究將進入綜合規劃階段，立法院前後任副院長蔡其昌、江啟臣都視此為地方大事，主動向鄉親報喜。但從啟動復建計畫到可望完全通車，預估還得10幾年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中橫是臺灣省道公路系統里程第二長的東西向橫貫公路，卻因921地震造成道路中斷，平常以便道進行交通管制，一般人要去梨山、福壽山農場或武陵農場，須繞行到宜蘭或南投才能到達，嚴重影響農產運銷與觀光休憩發展。

國民黨立法院副院長江啟臣指出，中橫承載無數的榮景與記憶，過去12年來他努力推動中橫復建，希望在安全前提下加速復建進度，不僅多次邀請交通部、國家發展委員會等單位共商研議，也在邊坡地質尚未穩定時，先爭取20餘億經費強化便道，盡可能提供在地民眾安全的道路環境。今（16）日行政院選在開工第二天正式通過「台8線36K~62K（含台8甲線）谷關至德基段復建可行性研究」的好消息，是送給山城民眾的新春大禮。

▲立法院副院長江啟臣（右四）日前上山勘查中橫便道。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.02.16）
▲立法院副院長江啟臣（右四）日前上山勘查中橫便道。（圖／江啟臣辦公室提供，2024.02.16）
江啟臣強調，根據交通部選擇的復建方案（台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案）計算環評、工程時間，整體推動時程預估長達13年，希望行政單位能上緊發條繼續努力，切勿耽誤後續環境影響評估、土地徵收時間，務必在安全前提下全力加速復建。

民進黨前立法院副院長、立委蔡其昌也非常高興，他表示多年來在中央努力爭取建議，中橫公路復健終於出現曙光，相信對山城鄉親而言是大好消息，他強調不只長期復建計畫，短期和中期方案都要規劃，讓中橫能在「維護自然環境與交通便利」間取得平衡下減少管制、儘早打通，還給鄉親一條安全回家、經濟繁榮的道路。

▲前立法院副院長蔡其昌與行政院副院長鄭文燦去年聽取工務段簡報。（圖／蔡其昌服務處提供，2024.02.16）
▲前立法院副院長蔡其昌與行政院副院長鄭文燦去年聽取工務段簡報。（圖／蔡其昌服務處提供，2024.02.16）
民進黨市議員謝志忠說，中橫對鄉親通勤、觀光、經濟都是非常重要的路廊。打通中橫是山城鄉親最期盼的建設，感謝行政院今天核定中橫公路復建可行性研究，根據科學的變異分析，中橫地質將於2025年進入穩定期，崩塌機率小於1%，也代表打通中橫的日子已經不遠；希望復建計畫要繼續克服萬難，加速推動。

台中最夢幻路線！搭豐原客運865路復駛中橫　遊客搶搭赴梨山賞楓

梨山賞楓吧！　中市公車865路復駛中橫公路

讓你回家投票！中橫便道今起「連4日」增開通行時段　

霜降凍壞櫻花！武陵農場紅粉佳人「臭灰搭」　焦糖櫻成天災奇景

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞