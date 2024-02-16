中斷24年！中橫谷關到德基段通車有新進度　立院前後副院長忙報喜

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國民黨立法院副院長江啟臣指出，中橫承載無數的榮景與記憶，過去12年來他努力推動中橫復建，希望在安全前提下加速復建進度，不僅多次邀請交通部、國家發展委員會等單位共商研議，也在邊坡地質尚未穩定時，先爭取20餘億經費強化便道，盡可能提供在地民眾安全的道路環境。今（16）日行政院選在開工第二天正式通過「台8線36K~62K（含台8甲線）谷關至德基段復建可行性研究」的好消息，是送給山城民眾的新春大禮。
江啟臣強調，根據交通部選擇的復建方案（台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案）計算環評、工程時間，整體推動時程預估長達13年，希望行政單位能上緊發條繼續努力，切勿耽誤後續環境影響評估、土地徵收時間，務必在安全前提下全力加速復建。
民進黨前立法院副院長、立委蔡其昌也非常高興，他表示多年來在中央努力爭取建議，中橫公路復健終於出現曙光，相信對山城鄉親而言是大好消息，他強調不只長期復建計畫，短期和中期方案都要規劃，讓中橫能在「維護自然環境與交通便利」間取得平衡下減少管制、儘早打通，還給鄉親一條安全回家、經濟繁榮的道路。
民進黨市議員謝志忠說，中橫對鄉親通勤、觀光、經濟都是非常重要的路廊。打通中橫是山城鄉親最期盼的建設，感謝行政院今天核定中橫公路復建可行性研究，根據科學的變異分析，中橫地質將於2025年進入穩定期，崩塌機率小於1%，也代表打通中橫的日子已經不遠；希望復建計畫要繼續克服萬難，加速推動。