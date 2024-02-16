獨家／林襄正式離開樂天女孩！現蹤日本不忘道別　經紀人洩她心情

遭傳與王淨祕婚！曹佑寧自爆「女友過年見過爸媽」　親戚狂問進度

▲遭傳與王淨祕婚，曹佑寧自爆過年有帶女友見過爸媽，親戚狂問兩人戀愛進度。（圖／記者陳明中攝影）
▲遭傳與王淨祕婚，曹佑寧自爆過年有帶女友見過爸媽，親戚狂問兩人戀愛進度。（圖／記者陳明中攝影）

記者黃雅琪／台北報導

台劇《華麗計程車行》演員曹佑寧、郭子乾、楊麗音、李李仁、王滿嬌、伊正等人，今（16）日出席開播記者會。曹佑寧日前被誤傳與女友王淨祕婚，今日首度現身笑認過年有帶王淨回家，還被親戚追問進度，曹佑寧爸媽還叮嚀他：「不要吃快弄破碗（閩南語）！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曹佑寧（左）、程予希在《華麗計程車行》劇中演出夫妻。（圖／記者陳明中攝影）
▲曹佑寧（左）、程予希在《華麗計程車行》劇中演出夫妻。（圖／記者陳明中攝影）
曹佑寧與王淨大方認愛後，小倆口愛得相當高調，經常在IG上曬恩愛合照，雙方的粉絲們也是非常支持！1月31日鏡週刊爆料，曹佑寧與王淨已悄悄登記成為小夫妻，當時王淨透過經紀人回應：「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」曹佑寧也在IG發出長輩圖笑問：「大家是不是想讓我過年被長輩問爆？」間接否認結婚傳聞。

曹佑寧與程予希在《華麗計程車行》劇中演出夫妻、養小孩，被問到照顧小孩有沒有信心？曹佑寧笑說因為拍戲的關係有練習一下，透露曾經幫忙照顧過與自己有年齡差距的表弟：「他們出生時我都成年了，我都有幫忙照顧！」被追問何時要結婚生子，曹佑寧則表示一切順其自然，更透露本月初有送「實用型生日禮物」給王淨，對方收到很開心。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

王淨爆閃婚曹佑寧！「被愛沖婚頭」登記為夫妻　經紀人火速回應了

曹佑寧爆閃婚王淨回應了！小倆口傳海島蜜月　一句話曝無奈心聲

王淨撇婚訊換新髮型！頂5髮旋放閃　「墨鏡反射1亮點」藏鏡人曝光

曹佑寧專訪／認愛1年被傳閃婚　王淨2點讓他想成家「是好的對象」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞