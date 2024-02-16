遭傳與王淨祕婚！曹佑寧自爆「女友過年見過爸媽」 親戚狂問進度
台劇《華麗計程車行》演員曹佑寧、郭子乾、楊麗音、李李仁、王滿嬌、伊正等人，今（16）日出席開播記者會。曹佑寧日前被誤傳與女友王淨祕婚，今日首度現身笑認過年有帶王淨回家，還被親戚追問進度，曹佑寧爸媽還叮嚀他：「不要吃快弄破碗（閩南語）！」
記者黃雅琪／台北報導
曹佑寧與王淨大方認愛後，小倆口愛得相當高調，經常在IG上曬恩愛合照，雙方的粉絲們也是非常支持！1月31日鏡週刊爆料，曹佑寧與王淨已悄悄登記成為小夫妻，當時王淨透過經紀人回應：「謝謝大家幫我們趕進度，目前的規劃還是繼續在工作上多多努力。」曹佑寧也在IG發出長輩圖笑問：「大家是不是想讓我過年被長輩問爆？」間接否認結婚傳聞。
曹佑寧與程予希在《華麗計程車行》劇中演出夫妻、養小孩，被問到照顧小孩有沒有信心？曹佑寧笑說因為拍戲的關係有練習一下，透露曾經幫忙照顧過與自己有年齡差距的表弟：「他們出生時我都成年了，我都有幫忙照顧！」被追問何時要結婚生子，曹佑寧則表示一切順其自然，更透露本月初有送「實用型生日禮物」給王淨，對方收到很開心。
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