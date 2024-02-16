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大樂透春節加碼造就5位億元、181名百萬得主　 中獎人買法也曝光

▲今（2024）年大樂透春節加碼期間，已為台灣創造5位億萬富翁及181位百萬大紅包得主，台灣彩券公司今（16）日也公開中獎人彩券買法。（示意圖／記者林調遜攝）
▲今（2024）年大樂透春節加碼期間，已為台灣創造5位億萬富翁及181位百萬大紅包得主，台灣彩券公司今（16）日也公開中獎人彩券買法。（示意圖／記者林調遜攝）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司今（113）年春節加碼「大樂透」自2月6日起連續19天天天開獎到元宵節，並加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，至2月15日累計已開出217組百萬獎金，其中有181注是1注獨得，目前還有143組百萬待送出，亦誕生了5位億萬頭獎得主。台灣彩券公司今（16）日也公開這些中獎人買法，其中百萬紅包得主平均單張投注576元，有15.2%是採用包牌方式中獎的，而億元頭獎主有4人都是自選或自行選號。

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根據台灣彩券公司統計，今年「大樂透」春節加碼360組100萬元「春節大紅包」活動，加碼獎金總計3.6億元，截至2月15日已實施10次開獎，累計開出217組100萬元，共送出2.17億元的獎金，總中獎注數為257注，其中1注獨得的比例達70.4%，總計有181位幸運兒獨得100萬元獎金。

至於這些中獎彩券的單張購買金額自50元至5萬2500元不等，平均單張投注金額則為576元，有15.2%是採用包牌方式中獎的，其中有69.2%幸運兒採用七連碰的包牌買法，而八連碰包牌買法則佔了25.6%，其餘5.1%則是採用十連碰，投注10個號碼。

此外，大樂透自龍年開春以來已開出4次頭獎，分別於大年初一（2/10）送出3.6億元、大年初二（2/11）1億元、大年初五（2/14）1.6億元、大年初六（2/15）1億元，總計誕生5名億萬富翁，大年初一（2/10）開出的3.6億元頭獎，由2注均分，每注各得1.8億元獎金，2注頭獎分別落在台中市太平區的「財富自由彩券行」及新北市中和區的「將帥彩券行」，其中1張中獎彩券是自行選號購買1注，搭配多期投注的買法，1次連續投注8期，單張購買金額共400元，另1張中獎彩券則是花了150元以電腦選號購買3注，其中1注幸運對中頭獎。

大年初二（2/11）於台南市善化區「贏通海彩券行」開出的1億元頭獎，由1注獨得，中獎人是自己指定選號，1次購買10注，單張投注金額達500元。大年初五（2/14）開出的頭獎則是由高雄市路竹區的「竹旺彩券行」售出，頭獎得主是以自行選號方式1注購買2注且連續投注10期，只花了1000元就抱走1.6億元頭獎。

大年初六（2/15）頭獎則於台中市烏日區的「億昇彩券行」開出，中獎人以自行選號的方式每期投注500元、連續投注10期，單張投注金額5000元，幸運將頭獎帶回家。

不過，大家也不用羨慕，因為「大樂透」加碼的360組100萬元春節大紅包獎項尚有143組未送出。同時「威力彩」自2月5日加碼2億元以來頭獎尚未開出，距離前一次開出頭獎，已連摃7期，台彩預估，下週一（2/19）開獎的「威力彩」頭獎上看4.6億元。另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」獎金加碼活動即將於本週日（2/18）劃下句點，想中獎的民眾千萬要把握機會。

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