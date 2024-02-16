大樂透春節加碼造就5位億元、181名百萬得主　 中獎人買法也曝光

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至於這些中獎彩券的單張購買金額自50元至5萬2500元不等，平均單張投注金額則為576元，有15.2%是採用包牌方式中獎的，其中有69.2%幸運兒採用七連碰的包牌買法，而八連碰包牌買法則佔了25.6%，其餘5.1%則是採用十連碰，投注10個號碼。
此外，大樂透自龍年開春以來已開出4次頭獎，分別於大年初一（2/10）送出3.6億元、大年初二（2/11）1億元、大年初五（2/14）1.6億元、大年初六（2/15）1億元，總計誕生5名億萬富翁，大年初一（2/10）開出的3.6億元頭獎，由2注均分，每注各得1.8億元獎金，2注頭獎分別落在台中市太平區的「財富自由彩券行」及新北市中和區的「將帥彩券行」，其中1張中獎彩券是自行選號購買1注，搭配多期投注的買法，1次連續投注8期，單張購買金額共400元，另1張中獎彩券則是花了150元以電腦選號購買3注，其中1注幸運對中頭獎。
大年初二（2/11）於台南市善化區「贏通海彩券行」開出的1億元頭獎，由1注獨得，中獎人是自己指定選號，1次購買10注，單張投注金額達500元。大年初五（2/14）開出的頭獎則是由高雄市路竹區的「竹旺彩券行」售出，頭獎得主是以自行選號方式1注購買2注且連續投注10期，只花了1000元就抱走1.6億元頭獎。
大年初六（2/15）頭獎則於台中市烏日區的「億昇彩券行」開出，中獎人以自行選號的方式每期投注500元、連續投注10期，單張投注金額5000元，幸運將頭獎帶回家。
不過，大家也不用羨慕，因為「大樂透」加碼的360組100萬元春節大紅包獎項尚有143組未送出。同時「威力彩」自2月5日加碼2億元以來頭獎尚未開出，距離前一次開出頭獎，已連摃7期，台彩預估，下週一（2/19）開獎的「威力彩」頭獎上看4.6億元。另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」獎金加碼活動即將於本週日（2/18）劃下句點，想中獎的民眾千萬要把握機會。