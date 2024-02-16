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NBA／明星賽倒數3天！三分球、灌籃大賽周末登場　參賽名單一次看

▲NBA明星賽倒數三天，三分球、灌籃大賽將於本周末率先登場，參賽名單一次看。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA明星賽倒數三天，三分球、灌籃大賽將於本周末率先登場，參賽名單一次看。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

NBA季中一年一度的明星賽將在台灣時間19日早上9點開打，三分球大賽、灌籃大賽等相關競賽則在本周末17、18日登場。本次明星賽改回傳統東、西區對決模式，西區以「詹皇」詹姆斯（LeBron James）掛帥對上東區的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），以下也將統整本次賽事參加球員名單。

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由於近年明星賽收視率頻頻下滑，NBA官方不斷進行創新嘗試，在過去六年嘗試以選秀方式決定明星賽陣容後，今年再度回歸傳統東、西區對決模式。同時，明星賽也將首次應用全LED地板，透過LED呈現動畫，豐富球迷看球體驗。

▲東區明星賽隊長「詹皇」詹姆斯（Lebron James）。（圖／美聯社／達志影像）
▲東區明星賽隊長「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。（圖／美聯社／達志影像）
每支隊伍維持12名球員，隊長則是透過球迷票選中的前5名先發球員當中決定，以下為明星賽完整名單：

西區先發球員

  • LeBron James，洛杉磯湖人
  • Nikola Jokic，丹佛金塊
  • Kevin Durant，鳳凰城太陽
  • Luka Doncic，達拉斯獨行俠
  • Shai Gilgeous-Alexander ，奧克拉荷馬雷霆
西區替補球員

  • Stephen Curry，金州勇士
  • Anthony Edwards，明尼蘇達灰狼
  • Anthony Davis，洛杉磯湖人
  • Kawhi Leonard，洛杉磯快艇
  • Devin Booker，鳳凰城太陽
  • Paul George，洛杉磯快艇
  • Karl-Anthony Towns，明尼蘇達灰狼
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo將擔任明星賽東區隊長。（圖／美聯社／達志影像）
▲「字母哥」Giannis Antetokounmpo將擔任明星賽東區隊長。（圖／美聯社／達志影像）
東區先發球員

  • Giannis Antetokounmpo ，密爾瓦基公鹿
  • Jayson Tatum，波士頓塞爾提克
  • Joel Embiid ，費城76人（因傷將缺席）
  • Tyrese Haliburton，印第安納溜馬
  • Damian Lillard，密爾瓦基公鹿
東區替補球員

  • Jalen Brunson，紐約尼克
  • Donovan Mitchell，克里夫蘭騎士
  • Tyrese Maxey ，費城76人
  • Jaylen Brown ，波士頓塞爾提克
  • Paolo Banchero，奧蘭多魔術
  • Bam Adebayo，邁阿密熱火
  • Trae Young，亞特蘭大老鷹（遞補）
  • Scottie Barnes，多倫多暴龍（遞補）
▲▲公鹿「小李」里拉德（Damian Lillard）將同時出席三分球大賽和明星賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲公鹿「小李」里拉德（Damian Lillard）將同時出席三分球大賽和明星賽。（圖／美聯社／達志影像）
在近年的籃球賽事發展中，三分球扮演的地位越趨重要，因此本屆三分球大賽參賽名單也相當豪華，幾乎有過半的參賽者都有在明星賽名單之中，例如密爾瓦基公鹿的「小李」里拉德（Damian Lillard）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）還有布朗森（Jalen Brunson）等人。

三分球大賽參賽名單

  • Tyrese Haliburton，印第安納溜馬
  • Damian Lillard，密爾瓦基公鹿
  • Jalen Brunson，紐約尼克
  • Malik Beasley，密爾瓦基公鹿
  • Lauri Markkanen ，猶他爵士
  • Donovan Mitchell，克里夫蘭騎士
  • Karl-Anthony Towns ，明尼蘇達灰狼
  • Trae Young，亞特蘭大老鷹
灌籃大賽參賽名單

  • Jaylen Brown ，波士頓塞爾提克
  • Jaime Jaquez Jr.，邁阿密熱火
  • Mac McClung，奧西歐拉魔術（G聯盟）
  • Jacob Toppin，紐約尼克
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