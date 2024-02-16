NBA／明星賽倒數3天！三分球、灌籃大賽周末登場　參賽名單一次看

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由於近年明星賽收視率頻頻下滑，NBA官方不斷進行創新嘗試，在過去六年嘗試以選秀方式決定明星賽陣容後，今年再度回歸傳統東、西區對決模式。同時，明星賽也將首次應用全LED地板，透過LED呈現動畫，豐富球迷看球體驗。
每支隊伍維持12名球員，隊長則是透過球迷票選中的前5名先發球員當中決定，以下為明星賽完整名單：
西區先發球員
- LeBron James，洛杉磯湖人
- Nikola Jokic，丹佛金塊
- Kevin Durant，鳳凰城太陽
- Luka Doncic，達拉斯獨行俠
- Shai Gilgeous-Alexander ，奧克拉荷馬雷霆
- Stephen Curry，金州勇士
- Anthony Edwards，明尼蘇達灰狼
- Anthony Davis，洛杉磯湖人
- Kawhi Leonard，洛杉磯快艇
- Devin Booker，鳳凰城太陽
- Paul George，洛杉磯快艇
- Karl-Anthony Towns，明尼蘇達灰狼
- Giannis Antetokounmpo ，密爾瓦基公鹿
- Jayson Tatum，波士頓塞爾提克
- Joel Embiid ，費城76人（因傷將缺席）
- Tyrese Haliburton，印第安納溜馬
- Damian Lillard，密爾瓦基公鹿
- Jalen Brunson，紐約尼克
- Donovan Mitchell，克里夫蘭騎士
- Tyrese Maxey ，費城76人
- Jaylen Brown ，波士頓塞爾提克
- Paolo Banchero，奧蘭多魔術
- Bam Adebayo，邁阿密熱火
- Trae Young，亞特蘭大老鷹（遞補）
- Scottie Barnes，多倫多暴龍（遞補）
三分球大賽參賽名單
- Tyrese Haliburton，印第安納溜馬
- Damian Lillard，密爾瓦基公鹿
- Jalen Brunson，紐約尼克
- Malik Beasley，密爾瓦基公鹿
- Lauri Markkanen ，猶他爵士
- Donovan Mitchell，克里夫蘭騎士
- Karl-Anthony Towns ，明尼蘇達灰狼
- Trae Young，亞特蘭大老鷹
- Jaylen Brown ，波士頓塞爾提克
- Jaime Jaquez Jr.，邁阿密熱火
- Mac McClung，奧西歐拉魔術（G聯盟）
- Jacob Toppin，紐約尼克
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