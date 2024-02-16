周星馳御用童星「小芬女」結婚了！重回茶餐廳拍婚紗掀26年前回憶
由周星馳、吳孟達、鄭秀文、吳君如、陳曉東、舒淇、楊恭如等多位大咖主演的賀歲片電影《行運一條龍》，從1998年播出至今長達26年，仍被影迷們視為經典，而在劇中飾演「小芬女」的童星黃美琪，如今也已長大成人，更在14日情人節當天宣布結婚喜訊，還特別跑到茶餐廳拍攝婚紗照，掀起粉絲們的回憶殺。
記者詹鎰睿／綜合報導
黃美琪14日在臉書宣布喜訊，「2024年的初五～情人節快樂！」並謝謝老公帶她回到行運茶餐廳（現名為：鴻運冰廳餅店）拍攝婚紗照，還順便吃蛋塔、喝奶茶，她感性地說，26年前大家靠著《行運一條龍》認識小芬女，多年後穿起婚紗，再次回到同個地方，「小芬女依然是小芬女。」
而當初的經典台詞也不再是「麻煩一切照舊！」而是「我們要結婚了！」此外，黃美琪也感謝「星爺」周星馳當年賦予她小芬女的身分，「這個角色陪著我成長，讓我成為大家的回憶殺，最重要的是，每年我都可以陪著大家開開心心的過年，謝謝大家每年都會重溫。」
最後黃美琪再度搬出經典台詞，雖然不再是當年那樣買蛋塔加煉乳、蔥花蛋三明治、烤土司去邊、三七鴛鴦去糖，「但不變的依然有我，謝謝老公一路以來陪著我走，繼續祝大家行運一條龍。」
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