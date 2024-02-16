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《殺人者的難堪》童星神似孫錫求！「導演首揭真相」引發正反論戰

▲《殺人者的難堪》劇中童星與孫錫求（左）極為神似！導演李昌熙首公開角色秘密，沒想到卻引發觀眾的正反論戰。（圖／轉攝自Netflix）
▲《殺人者的難堪》劇中童星與孫錫求（左）極為神似！導演李昌熙首公開角色秘密，沒想到卻引發觀眾的正反論戰。（圖／轉攝自Netflix）

記者張芸婷／綜合報導

韓劇《殺人者的難堪》2月9日在Netflix上線，該劇由崔宇植、孫錫久主演，劇中除了兩大男神相互鬥智較勁以外，其中扮演孫錫久童年的童星，由於實在跟孫錫久長得太像，引起觀眾注意，狂讚「製作組實在太會選角了」，近日導演「公開該角色的秘密」，其實那是利用CG打造的全新人物，才會如此相似，不料卻引來部分反對評論。

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孫錫久在《殺人者的難堪》中飾演直覺敏銳的刑警張難堪，他誓言要抓到看起來普通無害的連續殺人犯崔宇植，由於兩位演員都是演技派，加上劇情、探討議題都相當奇特，是近期口碑最佳的Netflix韓劇。

▲《殺人者的難堪》由演員崔宇植（右一）與孫錫久主演。（圖／崔宇植IG）
▲《殺人者的難堪》由演員崔宇植（右一）與孫錫久主演。（圖／崔宇植IG）
其中，劇情演到孫錫久童年時期，許多觀眾看完後直呼演出的童星跟孫錫久極為神似，甚至開玩笑表示「是不是找孫錫久私生子來演的？」對比後，兩人確實有著極度相似的五官。

然而，導演李昌熙近日接受韓媒訪問，他首度公開揭密，「孫錫久和羅賓的過去都是CG特效，童年時期（劇情）沒有台詞的原因就是因為是CG」，原來該角色是劇組拿著孫錫久兒時照片，利用「深偽（Deepfake）技術」打造出的人物，幾乎如出一轍的五官，引起部分觀眾的反彈。

▲《殺人者的難堪》劇中原本演出孫錫久（左）童年的童星姜志碩就已經與他長得很像。（圖／姜志碩IG）
▲《殺人者的難堪》劇中原本演出孫錫久（左）童年的童星姜志碩就已經與他長得很像。（圖／姜志碩IG）
事實上，演出孫錫久童年角色的童星姜志碩（音譯）原本就長得跟他很相像了，但播出時，他的臉卻是蒐集孫錫久的童年照，利用「深偽CG技術」合成後放到姜志碩臉上，且劇中有多個角色都採用了相同技術。

對此，許多韓國觀眾認為，這麼做的話會嚴重影響演員的生存權益，「本來找的童星就已經長很像了，最後播出看不到自己的臉，他應該很失望」、「若都使用這種技術的話，以後無名演員是不是連露臉的機會都沒有了？」、「這就是好萊塢罷工的原因…難道韓國也要跟著走這條路？」不過也有部分觀眾覺得這種作法增加了真實感，更能將觀眾帶入劇情，反應相當兩極。

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