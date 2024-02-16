《殺人者的難堪》童星神似孫錫求！「導演首揭真相」引發正反論戰

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其中，劇情演到孫錫久童年時期，許多觀眾看完後直呼演出的童星跟孫錫久極為神似，甚至開玩笑表示「是不是找孫錫久私生子來演的？」對比後，兩人確實有著極度相似的五官。
然而，導演李昌熙近日接受韓媒訪問，他首度公開揭密，「孫錫久和羅賓的過去都是CG特效，童年時期（劇情）沒有台詞的原因就是因為是CG」，原來該角色是劇組拿著孫錫久兒時照片，利用「深偽（Deepfake）技術」打造出的人物，幾乎如出一轍的五官，引起部分觀眾的反彈。
事實上，演出孫錫久童年角色的童星姜志碩（音譯）原本就長得跟他很相像了，但播出時，他的臉卻是蒐集孫錫久的童年照，利用「深偽CG技術」合成後放到姜志碩臉上，且劇中有多個角色都採用了相同技術。
對此，許多韓國觀眾認為，這麼做的話會嚴重影響演員的生存權益，「本來找的童星就已經長很像了，最後播出看不到自己的臉，他應該很失望」、「若都使用這種技術的話，以後無名演員是不是連露臉的機會都沒有了？」、「這就是好萊塢罷工的原因…難道韓國也要跟著走這條路？」不過也有部分觀眾覺得這種作法增加了真實感，更能將觀眾帶入劇情，反應相當兩極。
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