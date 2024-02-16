基隆消防局長遭爆有小三！「滾床、摟腰」照外流 本人強調僅朋友
基隆市消防局長向永財今（16）日遭爆料有「小三」，爆料者流出多張與女子的親密照，包含「躺床、摟腰照」都被外流。對此，向永財表示，他和這名女子不是「小三」僅是朋友，外流原因是他的電腦資料遭竊，這屬於妨害秘密罪，已向警方報案。對此，基隆市長謝國樑表示，每個人的道德操守跟工作的狀態，市府有收到相關的訊息，也會請當事人來說明，並要給當事人一個機會說明清楚。
記者孫唯容／綜合報導
爆料者向媒體寄出10張向永財與一名長髮女子的親密照，內容包括出遊時兩人緊貼的合照、在室內貼臉與親吻照以及在床上接吻自拍照。面對爆料，向永財表示，這已是6、7年前的事情，事情已經過去了，自己和這名女子只是普通朋友，一起參加社團、協會，不是爆料信件所說「小三」。
謝國樑接受媒體訪問表示，市府有收到相關的訊息，也會請當事人來說明；至於是否會將向永財拔官？謝國樑表示，每個人的道德操守跟工作的狀態，還是一定要穩定，市府也將深入調查，再向各界說明。
謝國樑2023年4月任命向永財為基隆市消防局長，基隆市府表示，向永財具備深厚消防專業背景，曾歷任消防分隊長、科長和大隊長等要職，並取得中華科技大學土木防災研究所碩士學位，熟稔火災、風災等各類災害應變，在疫情期間更帶領消防同仁，成功執行多項防疫任務。