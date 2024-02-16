綠營酸遭韓國瑜打臉 傅崐萁嗆：一定要檢討民進黨執政食安問題
國民黨立院黨團邀請陳建仁到立法院就食安議題進行專案報告，但因下周二就要開議，時程太趕，立法院長韓國瑜今也決定，下周一，也就是開議前一天，才要召集朝野協商。國民黨團總召傅崐萁的決定，韓國瑜也不挺，慘遭打臉，傅崐萁下午發新聞稿說，國民黨一定會要求陳建仁至立法院專案報告，為過去八年的食安問題做整體檢視，當然立法院程序也相當重要，國民黨團會尊重、靜候韓國瑜召集朝野協商。
記者何哲欣／台北報導
傅崐萁表示，民以食為天，剛又過完農曆年，現在應該為過去八年所有台灣整體食安問題做一個總檢討，這也是大選後要做的整體檢視。國民黨一直都與人民站在一起，一定會堅持要陳建仁針對該議題到立法院報告。他們的初衷非常簡單，相信立法院會立刻進行朝野協商，讓陳建仁可至立法院做詢答及專案報告。
傅崐萁表示，他沒有聽到那些以訛傳訛的說法，此事是關乎民眾的重大議題，一定要獲得立法院完整程序，他們也一定會將其完備，並讓所有人民了解過去行政院過去八年對食安議題做了哪些事情以及未來展望為何？這些內容都要讓全國民眾了解。
傅崐萁指出，國民黨團與韓國瑜都希望台灣更好，雙方溝通管道相當暢通，他們會繼續靜候，並尊重韓國瑜召集協商。