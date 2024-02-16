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祈生產順遂銷售暢旺！中龍鋼鐵公司舉行新春開泰祈福儀式

▲中龍鋼鐵公司舉行新春開泰祈福儀式。(圖／記者黃守作攝)
▲中龍鋼鐵公司舉行新春開泰祈福儀式。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中龍鋼鐵公司於今(16)日上午，在該公司，舉行113年新春開泰祈福儀式，祈求公司今年生產順遂、銷售暢旺。

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▲中龍鋼鐵公司舉行新春開泰祈福儀式。(圖／中龍鋼鐵公司提供)
▲中龍鋼鐵公司舉行新春開泰祈福儀式。(圖／中龍鋼鐵公司提供)
中龍鋼鐵公司新春開泰祈福儀式，是由該公司總經理呂紹榮擔任主典官，另由中龍企業工會理事長蔣秉松及生產副總經理劉憲東擔任陪典官，與公司各單位主管同仁及工會理監事，共同祈求公司今年生產順遂、銷售暢旺。

▲中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮致詞。(圖／中龍鋼鐵公司提供)
▲中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮致詞。(圖／中龍鋼鐵公司提供)
中龍鋼鐵公司總經理呂紹榮表示，感謝中龍公司全體同仁及協力人員過去一年的辛勞貢獻及付出，他說，去(112)年為癸卯年，也稱作是黑兔年，整體世界經濟體系呈現動盪不安的局勢，原物料高漲、需求萎縮，造成企業營運艱難。

呂紹榮說，今(113)年為甲辰年，以曆法及五行來看是為青龍年，青龍年的來臨，蘊含草木生長、萬物復甦的春天來臨之意，盼藉由新春開泰祈福儀式，以虔誠的心，迎接新的一年，祈求上天保佑中龍今年業績能夠成長，同時持續深化與客戶合作關係，加上公司內部持續降低成本，開發利基產品，在天助、人助、自助的努力之下，來轉虧為盈。

呂紹榮指出，中龍鋼鐵今年的經營方針，已訂定七項標竿目標，包括，無重大職災、提升鋼品出貨量、增加高品級產品比率、增加電爐精緻鋼品比率、建構智能工場、降低成本、減少排碳量等，期許同仁能共同努力，達成目標。

呂紹榮強調，有幾項工作必需落實執行，第一項為做好工安，工安為一切績效之根本，在「自護、互護、監護」工安三護的原則下，打造安全的工作場所，第二項為做好環保，做好設備的維護保養，避免產生異常排放的環保問題，第三項為降低成本、擴大利基，第四項為充分運用中龍兼具高爐、電爐設備之優勢，發展高品級低碳產品，例如RC40、RC60，供應集團低碳材料之需，第五項為持續開發精緻鋼品，提升獲利能力

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