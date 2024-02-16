朝精緻鋼廠目標邁進！中鋼公司舉辦113年新春開泰祈福儀式

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中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼公司去(112)年，受到國際通膨與升息、烏俄戰爭、以哈衝突、中國經濟疲軟及地緣政治風險等影響，台灣去(112)年經濟成長率約1.4%，為近14年來新低，與109年新冠疫情蔓延時相比，企業經營環境更加艱困，但中鋼去年仍繳出自結合併營收3633億2千6百萬元及合併稅前淨利達45億9千8百萬元的成績，其中合併稅前淨利更超越109年的27億6千8百萬元，實難能可貴。
翁朝棟感謝公司經營團隊與各主管的努力、企業工會的支持，以及全體同仁無懼艱難全力打拼的貢獻，中鋼再次成功逆轉勝，守住過往的光榮歷史及榮耀。
翁朝棟說，中鋼去年營運不但屢屢突破重重難關，同仁也敬業踏實推動ESG工作，例如產出首批符合碳中和宣告之鋼材，也在台灣碳權交易所揭牌後，成為首批購買國外碳權商品的企業，另外，中鋼集團軌道工程團隊不辱使命，高雄輕軌二階工程提前如質完工，環狀輕軌成圓成為高雄市民最棒的新年賀禮。
翁朝棟指出，中鋼面對外在環境急遽變化，除了於去年宣示新願景、推動二軸三轉工作，朝成為專、精、強的智慧精緻鋼廠目標邁進，也洽請外界專家來指導利用AI技術，降低生產成本及提高生產效率，他期勉主管及同仁們敞開心胸謙虛學習，加速公司智慧ERP系統及相關AI技術開發，惟有不斷將中鋼軟實力發揮極致，就能再次擦亮中鋼為人津津樂道的數位競爭力招牌。
中鋼企業工會理事長陳春生說，中鋼經營團隊對於中鋼未來轉型已研擬及推動許多策略及工作，期盼今年中鋼產線順遂，人員平安，相信今年是公司更為豐收的一年。