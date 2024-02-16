史上第3高！去年稅收超徵上修至3860億 1月證交稅連9紅增1.8倍
財政部今（16）日公布今（113）1月稅收2233億元，年增26.3%，其中證交稅因農曆春節落點不同，交易日數較去年同月增加9天，致今年1月證交稅暴增1.8倍，也連9個月正成長。此外，由於加計遞延入帳後的稅金，財政部也上修去年全年稅收至3兆4562億元，較111年增加2083億元、年成長6.4%，全年稅收「超徵」金額也增至3860億元，創下史上第三高水準。
記者顏真真／台北報導
財政部指出，經納計部分遞延入帳稅款，去年12月稅收修正為1685億元，較原初步統計增加243億元，其中營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修115億元、54億元及35億元。12月稅收修正之後， 去年全年稅收達3兆4562億元，較111年增加2083億元，年增6.4%，高出預算數3860億元，即去年稅收「超徵」3860億元，預算達成率112.6%，其中中央政府高出2934億元，達成率 113.4%，地方政府高出496億元。
財政部今日也公布今年1月稅收2233億元，較去年同月增加466億元，年成長26.3%，又以營業稅增加132億元、證交稅增加122億元、關稅增加40億元較多，其中證交稅更連9個月正成長，主要是1月上市櫃股票平均每日成交值3483億元，較去年同月的2271億元增加53.36%，加上因農曆春節落點不同，交易日數較去年同月增加9日，致1月證交稅實徵淨額191億元，較去年同月增加122億元，年增1.8倍。