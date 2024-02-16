西門町槍戰4人中槍！2槍手羈押 天道盟「吉董」之子戒護住院
14日凌晨，台北市西門捷運站外發生槍擊事件，當時有兩方人馬當街開槍駁火，7名嫌犯分持4把手槍互轟8槍，共造成4人中彈送醫，萬華分局警方24小時內逮捕主嫌翁姓男子、陳姓男子，涉嫌先掏槍射擊的林姓、洪姓男子，以及負責丟槍的謝姓男子5人，15日移送台北地檢署複訊，訊後檢方將林男、洪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例聲請羈押禁見，北院今天裁准；另外，其中中槍的22歲連姓男子，正是天道盟副盟主「吉董」連正吉兒子，仍被警方戒護住院治療。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，案發當天，23歲的林姓男子與翁姓男子，在西門町招待所幫22歲的林姓女子慶生，未料之後林男與翁男雙方發生口角，散場後雙方在騎樓又相遇，竟當街發生槍擊火拚事件，雙方駁火至少8槍，林男這方打中翁男等3人，翁男友人見狀也開槍反擊、林男中彈。
後續林男倉促中把槍彈交給謝姓男子，帶往新北市新莊區丟棄，洪男與陳男也持槍逃竄到新北市淡水區、北市北投區等地藏匿；槍擊之後眾人鳥獸散，林男、翁男、連男及27歲的黃男中槍被丟包，連男、黃男跑到附近的憲兵隊求救，警方獲報後趕抵，立即將受傷的4人送醫，所幸均無生命危險。其中在槍戰中受到波及，傷勢最重、右胸中槍的連姓男子，據悉正是天道盟北海會會長，綽號「吉董」連正吉的兒子。
北檢昨日複訊後，將林男、洪男依違反槍砲彈藥刀械管制條例聲請羈押禁見，台北地方法院今天裁准；謝男昨天已獲7萬元交保候傳，限制住居。另外檢方今傍晚也向法院聲押禁見逃走的陳男，槍傷無大礙的翁男持續偵訊中。