李亦伸專欄／穿上中華隊球衣不只是榮譽、尊嚴！更重要的是使命感

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「希望大家都要珍惜代表中華隊出賽機會，否則真的浪費大家為國家隊付出努力和時間」劉錚雖然沮喪，但還是帶著滿心期許，希望能扭轉局面。
穿上中華隊球衣，不只是迎接挑戰、珍惜榮譽、保有尊嚴，更重要的那種無可取代的責任和承擔，還有做為籃球員對籃球比賽那分無可救藥的熱愛。
跟國家隊隊友並肩作戰，榮辱與共，共同承擔勝負輸贏，這是做為球員最棒的挑戰和過程，每個打籃球的人多少都能體會那分榮辱與共兄弟情感
中華籃協在組訓、規畫、紀律性和球員保險、行政支援，確實有很多檢討空間和不足，但更多現實、事實、信念、承擔、責任，已經被選手、企業忽略淡忘。
#不是每一種代表中華隊出賽運動選手都有讓選手滿意安心的保險機制，更不要談台灣保險業願意接受「失能險」條件的業者太少。
#張宗憲有權利不打中華隊，這是他的選擇和決定，絕對尊重。他代表中華隊受傷沒有得到讓他滿意關心和資源，這是中華籃協行政、支援、執行力不足問題，但我不認為國家虧欠他。
#我相信還是有更多願意不計代價，想要代表中華隊出賽選手，他們可能不是精英，但至少是第一、第二線選手，也很不錯。
#世代不同，價值不同，全世界都一樣。30年前願意不計代價為國家隊出賽，心中只有榮譽和承擔的運動員已成過去，即使共產國家，精英選手也要為生計和生活創造未來，國家榮譽和運動成就是他們更重要晉身階，這是相對。
#不只中華籃協，所有代表國家出賽組訓賽都要在選手健康、安全、權利、生涯考量中做出最妥善安排規畫，能做多少算多少，沒有對錯。剩下就看精英選手願不願意承擔為國家隊出賽，保持信念，做出承諾，這是最真實生活。
#政府投資體育，建立相關運動產業和文化，培養更多基層和精英國手，提供選手、教練更多養分和資源，甚至為此獲得優渥生活待遇。因此政府相關單位也有權利做出要求、規範、約束，這是合理機制和絕對尊重。
#運動員除了要求生活，生涯利益最重要，當然還有對產業的信念與責任，所有人都一樣，企業也一樣，選手出賽保險不夠或是沒有保險，那都是可以馬上改善和說明、約定的細節，選手有權利以生涯考量拒絕。
但代表國家出賽需要過人信念和無比熱情，那更是無可取代的精神，沒有任何藉口
#運動競爭非常殘酷現實，如果一切都從生涯利益和自我價值保護優先衡量，那競技就不單純是運動，國家榮譽也不再那麼動人。
#我很好奇，阿根廷男籃世界級傳奇國手Luis Scola打到42歲才退出國家隊，戰功彪炳，阿根廷籃協有為他國家隊生涯保足「失能險」嗎？如果有人知道，歡迎賜教。
我喜歡Luis Scola義無反顧打到不能打，他沒能力做出貢獻，國家隊也不需要他，他才退出國家隊，這才是籃球精神和運動信念的極致，最珍貴的使命感。
中華籃協、體育署、所有單項協會還有很多事要做要改，也有很長的路要走要學，但運動員、教練和所有看熱鬧的人何嘗不是。
運動不只是競技，選手也不是只有利益，選手必須超越競技，保有對榮譽、運動、國家、產業的信念與堅持，超越一切，在運動場上贏得尊重，這是台灣體育最需要的共識與認知。
保險很重要，母隊很重要，生涯利益很重要，但運動使命感和信念更重要。
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