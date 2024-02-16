高雄市警局中高階人事調整出爐 19日辦理交接到任日
高雄市政府警察局今(16)日發布最新三線一星、二線四星科長、督察及副分局長等中高階警官異動名單，共24人，犯罪預防科長陳慶順接法制室主任，遺缺由督察李明達升任，公關室主任則由督察郭子弘接任，鳳山副分局長陳冠宇調升資訊室秘書，另2名副分局長沈建仁、翁仲義、王春生升三線一星督察，並訂於19日辦理交接到任。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局表示，基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，就科長、督察及副分局長等職缺，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務歷練及適才適所等考核情形通盤檢討，經報奉高市政府及內政部警政署核定。
新任名單計有，法制室主任陳慶順、犯罪預防科科長李明達、公共關係室主任郭子弘、督察室督察沈建仁、督察室督察翁仲義、督察室督察王春生、資訊室秘書陳冠宇、後勤科專員（第五序列）施清獻、新興分局副分局長黃昭偉、小港分局副分局長官志洋、鹽埕分局副分局長陳正資、仁武分局副分局長陳永豐、旗山分局副分局長楊境恩、鳳山分局副分局長蔡富原、岡山分局副分局長林鑫宏、鳳山分局副分局長張明彰、林園分局副分局長黃國峰、湖內分局副分局長侯智評、林園分局副分局長陳財源、湖內分局副分局長蔡維展、六龜分局副分局長朱和貴、婦幼警察隊隊長趙副丞、少年警察隊隊長陳仁正、防治科專員（第五序列）林采萱。