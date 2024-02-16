為陳俊翰捐款罕病基金會！王志安百萬日圓遭拒收

民進黨不分區立委被提名人、人權律師陳俊翰疑似因為感冒引起併發症，於2月11日凌晨辭世，曾因模仿陳而引起爭議的前中國《央視》記者王志安在消息傳出後，通過X發表道歉信，並宣布捐出100萬日圓予罕病基金會，稱「算是我誠懇道歉的佐證」，但罕病基金會於今（16）日傍晚宣布拒收該筆款項。
記者林志怡／台北報導
罕病基金會傍晚指出，基金會在農曆年假前獲台北富邦銀行通知，有一筆透過日本公司TOKYOFUKOU CO.,LTD捐款日幣100萬元（約合台幣21萬），經網路搜尋得知，王志安為該公司（東京風行株式會社）創會人，且日前透過自媒體頻道宣稱捐款100萬日幣給台灣罕見疾病基金會，以及後續王先生所發佈之道歉聲明文中亦提及此筆捐款。
基金會表示，經董事會決議，基金會應無立場代表台灣120萬身心障礙者及陳俊翰律師本人接受王先生道歉，而且無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯，「謹此婉拒王志安先生之捐款並已完成退款。」
此外，基金會強調，陳俊翰代表全台120萬身心障礙朋友，長期投身身障者及罕病族群權益倡議，全盡畢生心力伸張身心障礙者人權，眾人萬分欽佩俊翰律師的無比勇氣、智慧與努力。
基金會指出，除萬分不捨陳俊翰驟逝，基金會也將更持續發揚俊翰律師的信念及理想，與台灣社福公益各界，共同為更進步更美好的台灣社會戮力不懈。