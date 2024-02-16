啦啦隊「最正MC」艾融胸前開洞！360度火辣看光 粉絲急喊太犯規
甜美女星艾融因擔任樂天桃猿的主持人被封為「最正MC」人氣大漲，去年推出的寫真作品更是暢銷，廣受好評，好身材有目共睹。今（16）日艾融悄悄釋出當天簽書會的花絮，胸前開洞的火辣造型，再加上視覺的衝擊，再次把粉絲通通電暈。
記者詹鎰睿／綜合報導
艾融在IG上曬出火辣的福利影片並害羞笑說，「這個影片如果不PO，就太對不起細心幫我拍的元元了。」原來這是去年簽書會的幕後花絮，當時艾融為了回饋粉絲，特地身穿一件超級性感的黑色禮服，特殊的剪裁設計，完美突顯好身材。
更驚人的是，艾融還特地轉了一圈，方便大家360度零死角欣賞，貼心又火辣的舉動，瞬間引發討論。就連幫忙拍攝的好友元元都忍不住留言，「哇！真的好好看，請愛我。」其他人也紛紛害羞表示，「這套衣服很犯規！」、「這影片似乎沒有播完的盡頭」、「感覺快炸裂開了。」
事實上，在簽書會前一天，艾融才剛錄完《綜藝玩很大》，幾乎沒有休息就換上這套衣服出席活動，而在休息室準備時，她還不忘喝了一灌提神飲料在上工，十分敬業。受訪時，艾融坦言目前超級單身中，不僅喜歡年紀比他大的，還希望是霸道總裁的類型，也不排除未來會有閃婚的衝動。
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