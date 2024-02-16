春節、新品牌齊添Q1營運柴火！瓦城泰統集團1月營收4.48億元

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瓦城泰統集團把握年假聚餐商機，旗下品牌推出美味不打烊活動，同時因應春節節慶祭出限定團圓菜色，搭配好運轉盤抽獎活動，在百貨、商圈人潮加持下，成功吸引家庭客聚餐，帶動農曆春節期間小年夜至初五業績較去年同期成長超越1成；此外，尾牙春酒專案延續至2月29日，以滿足年後企業春酒需求暢旺，顧客訂席熱絡，2月份營收有望挑戰新高水準。
瞄準外食市場逐漸成長，瓦城集團於去年底推出全新泰式炒河粉品牌「BO BO」，自開幕至今口碑持續發酵，除了提供既有客群更多元選擇之餘，更成功開拓年輕客層，以「最好吃的泰式炒河粉」為品牌核心概念，結合創新料理型態與時尚吸睛店裝，提供全新的泰式餐飲體驗。在新品牌獲得佳績之後，未來集團將評估擴大展店，將美味傳遞至不同地區，進而開拓潛在客群，也勢必有效提升集團整體業績。
此外，全集團品牌更將於三月回饋客人長期以來的支持，活動期間wa10會員至旗下餐廳用餐，即享抽百萬現金的機會！早午餐品牌「樂子 the Diner」布局西洋情人節，即日起至3/14（四）推出情人節限定套餐，其中包含四款期間限定漢堡，呼應不同個性之情人風格，搶攻浪漫商機；「BO BO」亦同步推出粉紅色服裝的創意Dress Code活動，為集團品牌注入年輕氣息。