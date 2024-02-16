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尾牙加持！乾杯1月營收3.82億元　春節來客旺助攻2月

▲受惠台灣市場蓬勃、尾牙聚餐旺季加持，乾杯集團2024年1月自結合併營收3.82億元。（圖／乾杯提供）
▲受惠台灣市場蓬勃、尾牙聚餐旺季加持，乾杯集團2024年1月自結合併營收3.82億元。（圖／乾杯提供）

記者許若茵／台北報導

受惠台灣市場蓬勃、尾牙聚餐旺季加持，乾杯集團2024年1月自結合併營收3.82億元，年減21.8%，改寫同期次高表現。展望後市，2月春節連假餐飲事業來客暢旺，月底再迎228假期，看好2月營收表現。

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乾杯表示，1月主要受益於台灣事業迎接農曆年前企業尾牙、部門聚餐帶動用餐需求暢旺，中國大陸雖經濟復甦緩慢仍保持穩定貢獻，整體營收表現穩健。由於今年春節落點在2月與去年落在1月比較基期不同，加上去年兩岸正迎接疫後報復性消費潮拉抬業績表現，使年減呈現幅度較大，寫下同期次高表現。

今年春節零售買氣十分熱絡，乾杯旗下電商零售事業「乾杯超市」除了年菜禮盒，拓展開發全新品項和牛牛肉乾、年節毛孩禮盒，主打年菜、伴手禮一站式採購，有效帶動禮盒銷量成長近7成，整體破千組助攻營收。

展望後市，2月春節連假7天又適逢西洋情人節，天氣良好、走春人潮眾多，各大百貨商場湧現滿滿人潮，乾杯旗下餐飲門市駐點多以百貨為主，台灣事業既存店來客相較去年春節相同天數相比增長，並在年增7間展店效益帶動整體來客近2成，表現十分暢旺，晚間餐期多間分店開至第三輪因應來客，月底還有228假期，皆有助於2月營收表現。

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