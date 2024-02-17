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初九拜天公好運1整年！拜拜吉時、怎麼說　8禁忌：罵髒話會窮1年

▲2月18日大年初九是玉皇大帝的生日，小孟老師分享天公生8禁忌，亂發毒誓可能會應驗，口出穢言或罵髒話會窮1年。（圖／翻攝自鳳山天公廟粉專）
▲2月18日大年初九是玉皇大帝的生日，小孟老師分享天公生8禁忌，亂發毒誓可能會應驗，口出穢言或罵髒話會窮1年。（圖／翻攝自鳳山天公廟粉專）

記者徐銘穗/綜合報導

2月18日大年初九是玉皇大帝的誕辰日，也就是「天公生」，據信在這天向萬神之首祈福，可以獲得整年好運，從今（17）晚11點子時起就能開始拜。《NOWnews今日新聞》整理拜天公吉時、拜天公時該怎麼說，以及天公生當天8大禁忌，罵髒話會窮1年、發毒誓可能會應驗等，帶讀者一文掌握。

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📌初九拜天公吉時？

命理師楊登嵙說，從今（17）天深夜11時可開始，直到翌（18）日清晨7時以前，都是拜天公的吉時，因為傳說天公的神格非常尊貴，因此愈早敬供愈有誠意。準備金紙，包括天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。

▲拜天公是府城習俗，開基玉皇宮訂有公定價，童叟無欺。（圖/記者劉悅儷攝，2023,10.30）
▲今（17）天深夜11時可開始，直到翌（18）日清晨7時以前，都是拜天公的吉時。（圖／NOWnews資料照）
📌天公怎麼拜？

在家中正廳的天公爐下設祭壇，並準備兩張桌子，分為「頂桌」及「下桌」，頂桌以金紙墊高，放置素食的供品，像是水果、乾貨及茶水等；下桌則擺放葷食，像是三牲五牲、糕點與紅龜粿等供品。

如果家中沒有天公爐，也沒有額外的空間擺放兩張桌子，也可以採取只需要一張桌子的簡單式，全部的供品整齊擺放即可，但要特別注意的是供品類就只能選用素食的。參與祭祀者依照長幼的順序各點上3柱香，接著默唸禱詞。

▲傳統正式祭拜天公，會在桌旁綁上甘蔗。（圖／楊登嵙授權提供）
▲傳統正式祭拜天公，會在桌旁綁上甘蔗。（圖／楊登嵙授權提供）
📌拜天公時該怎麼說？

在拜天公時，最重要是傳遞到自己的心意，如果不知道該說些什麼，可參考以下天公生拜拜口訣：

「天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在 OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO 一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO 一家平安順利、消災增福。

📌初九天公生8大禁忌

小孟老師在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，初九天公生的8大禁忌：

1、 不可曝曬女性內褲：民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2、不可隨便傾倒便桶。

3、不可口出穢言或亂罵髒話：初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。

4、不可發毒誓：天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。

5、不要說「死」字：天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。

6、不能指天：初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。

7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」：在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。

8、小孩不可對天空噴水：初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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