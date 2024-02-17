初九拜天公好運1整年！拜拜吉時、怎麼說　8禁忌：罵髒話會窮1年

我是廣告 請繼續往下閱讀
命理師楊登嵙說，從今（17）天深夜11時可開始，直到翌（18）日清晨7時以前，都是拜天公的吉時，因為傳說天公的神格非常尊貴，因此愈早敬供愈有誠意。準備金紙，包括天金、尺金、大壽金、壽金、刈金、土地公金（合稱「五色金」)、甲馬、白錢、金錢（或稱「黃錢」）。
📌天公怎麼拜？
在家中正廳的天公爐下設祭壇，並準備兩張桌子，分為「頂桌」及「下桌」，頂桌以金紙墊高，放置素食的供品，像是水果、乾貨及茶水等；下桌則擺放葷食，像是三牲五牲、糕點與紅龜粿等供品。
如果家中沒有天公爐，也沒有額外的空間擺放兩張桌子，也可以採取只需要一張桌子的簡單式，全部的供品整齊擺放即可，但要特別注意的是供品類就只能選用素食的。參與祭祀者依照長幼的順序各點上3柱香，接著默唸禱詞。
📌拜天公時該怎麼說？
在拜天公時，最重要是傳遞到自己的心意，如果不知道該說些什麼，可參考以下天公生拜拜口訣：
「天公祖在上，弟子（信女）OOO，住在 OOO，今天初九喜逢玉皇大天尊聖誕萬壽，接受弟子（信女）OOO 一家虔誠祝壽與簡單供品禮敬，還請玉皇大天尊笑納，並祈求保佑（信女）OOO 一家平安順利、消災增福。
📌初九天公生8大禁忌
小孟老師在臉書粉絲專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享，初九天公生的8大禁忌：
1、 不可曝曬女性內褲：民間相傳天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。
2、不可隨便傾倒便桶。
3、不可口出穢言或亂罵髒話：初九這天玉皇大帝會下凡，若口出穢言或亂罵髒話，會窮一年。
4、不可發毒誓：天公生發誓最靈驗，因此不宜發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可。
5、不要說「死」字：天公生是喜慶之日，這天不可說「死」字，例如我想死你了、愛死你了等字眼。
6、不能指天：初九這天玉皇大帝掌天，因此不能指天，代表不禮貌。
7、祭拜時不可對周遭的人說「快一點」：在祭拜時對周遭的人說「快一點」，這樣會惹怒神明，讓神明認為沒有誠意。
8、小孩不可對天空噴水：初九這天眾神下凡，小孩若對天空噴水或對空中發射物品，恐驚嚇神靈。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。