地表最強YTR「年收破200億」！他曝錢全花在1地方：到愚蠢的地步
國際知名YouTuber「MrBeast」擁有2.39億訂閱數，他以拍攝高成本影片為特色，同時經營美食品牌Feastables，每年能賺進6、7億美元（約188億至219億元新台幣）收入，但他卻直言自己並不有錢，因此把收入都投資在拍片成本上，以用來擴大品牌與受眾，「我把所有東西都重新投資，已經到了愚蠢的地步」。
記者賴禹妡／綜合報導
「MrBeast」本名為吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），為世界上最大的個人創作者之一，影片主要以高昂的獎金和製作費用聞名，被認為是高成本YouTube影片的先驅，影片觀看次數幾乎都能輕鬆破億。
「MrBeast」本週接受《時代雜誌》（Time Magazine）採訪，他透露頻道每部影片廣告收益都是百萬起跳，品牌置入合作則可能達到250萬至300萬美元（約7837萬至9404萬元新台幣），但這些錢卻不是落入自己口袋，他也沒有使用權限，雖然公司有財務長（CFO），「但我媽才是那位有權限進入銀行帳戶的人」。
而「MrBeast」也把收入拿來用在擴大品牌與受眾，甚至是不計成本地拍片，一部15分鐘的影片就可能耗費1.2萬小時拍攝，投入的金錢更是相當可觀，他還曾打造真人版魷魚遊戲，建造私人島嶼、特斯拉汽車等更是日常拍片主題，「我把所有東西都重新投資，已經到了你可以說是愚蠢的地步」。
但「MrBeast」認為此舉十分有用，且相信在未來將會取得成功，投資的一切將會得到回報。而「MrBeast」私下生活也並非拮据度日，和正常有錢人一樣聘有私人廚師及私人教練，但他認為自己並不富有，至少在現在這個階段是，並強調「我並不天真，也許有一天真的會變富有，但現在不論我們做什麼，都必須重新投資。」