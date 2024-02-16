許聖梅曾被「晚安小雞」直播飆罵過！怒揭惡劣行徑：終於得到懲罰
臉書直播網紅「晚安小雞」（本名：陳能釧）日前跑到柬埔寨自導自演，聲稱闖入詐騙園區「凱博園區」被軍人毆打等等，遭到當地警方逮捕，引起台灣、柬埔寨兩國社會高度關注，最終被當地政府依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，必須服完刑期才能驅逐出境。對此，資深媒體人許聖梅也怒揭對方惡劣行徑，直呼：「終於得到懲罰！」
記者詹鎰睿／綜合報導
許聖梅在臉書發文表示，這位「滋事型網紅」晚安小雞，早在幾年前就一邊鬼屋直播造假、一邊販賣商品，「當時有談話節目曾討論過他的誇張行徑，而我則是節目當天的來賓之一。」怎料，許聖梅的名字卻因此出現在對方直播飆罵的黑名單裡面。
許聖梅進一步指出，晚安小雞會洗腦粉絲來霸凌所有報導他負面新聞的媒體記者，同時又煽動粉絲來修理媒體評論員，「看來，他一點也不笨，果然，那群雞粉糾纏了我好一段時間。」
許聖梅感嘆，即便當時有不少網友，紛紛痛斥晚安小雞的行徑，但在台灣的法律上也無可奈何，「有前科又怎樣？他還是横著走。大家討論到最後，總是抱著台灣是法治國家，以為台灣的法律總會給我們一個是非黑白。沒想到，最後是柬埔寨告訴全世界。不會原諒這種惡行。」
最後許聖梅直呼：「這次，終於讓全世界看見了台灣，那個凌遲台灣善良民眾的惡劣行徑，終於在柬埔寨得到懲罰。」也藉此嘲諷了台灣現今的社會亂象。貼文曝光後，也讓網友們有感而發，「台灣是否該檢討了？為何別人堅決快速處理判刑，台灣就不能？」、「一堆粉絲還在事發後護航....真的病得不輕。」
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