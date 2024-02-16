中台灣燈會點燈 盧秀燕玩開了！扮網紅、學李小龍打小籠包鄭照新
號稱規模媲美全國燈會的中台灣燈會，今晚進行點燈儀式，台中市長盧秀燕為長達76米的水中巨龍主燈「台中龍賀」點燈後，逛燈會時竟童心大起玩開了！她先是在馬卡龍燈區專找可愛的糖果、冰淇淋花燈示範如何拍網美照，逛到「李小龍做小籠包」花燈前，還要副市長鄭照新扮小籠包，拿起指揮棒玩打肉包遊戲。
記者顏幸如／台中報導
一年一度的中台灣燈會，去年起從文心公園移到場地更大的中央公園舉辦，當時上任不久的行政院副院長鄭文燦，特別出席點燈、和盧秀燕一起扮兔子，今（16）日的點火上加油儀式，中央沒派重要人物來，盧秀燕一人撐全場玩得更樂，先是大讚在場的立委江啟臣、楊瓊櫻、廖偉翔等人「男的帥、女的美」，要求3人當場講吉祥話，接著又發豪語，指擴大舉辦的燈會規模媲美台灣燈會，「就是要讓大家逛到腿軟、逛到肚子餓，逛完燈會再去逛逢甲夜市」。
晚間7點，盧秀燕等人一同點燈，公園滯洪池中長達76米的「台中龍賀」水中巨龍主燈，在磅礡音樂聲中慢慢亮起，抬頭時還緩緩眨著眼睛，威武中帶點萌味，結合炫目的發光立方體表演，現場民眾高舉手機猛拍照。
點完主燈後，盧秀燕帶隊逛各燈區，她在顏色夢幻的馬卡龍燈區童心大起，狂揪大家擺出可愛姿勢，和棒棒糖、冰淇淋合照；在「誰在呼攏」燈區看見「李小龍做小籠包」花燈，突然起了捉弄念頭，要市府一級主管中「最大隻」的鄭照新扮小籠包，還拿著發光指揮棒說，「我要打小籠包」，惹得眾人哈哈大笑。
觀旅局指出，2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」今起至25日於中央公園登場，「龍賀」係台語諧音「樣樣好」，傳達台中樣樣好的美好生活意象。台中市五個局（觀旅局、民政局、教育局、農業局、建設局）結合公園地景打造台中龍賀、龍之異次元、翠谷之心、Party龍、馬卡龍、夢境森林、誰在呼攏、小小backpacker賞燈趣等8大燈區。每晚6時到9時的整點有3分鐘主燈秀，結合發光立方體表演，巨龍會睜眼、抬頭、舉身、吐息。