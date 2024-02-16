蒲亭政敵納瓦尼獄中猝逝！昨視訊出庭聽證會影像曝　看似精神良好

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克里姆林宮表示，蒲亭已經獲悉了納瓦尼的死訊，但沒有進一步的評論。俄羅斯外交部長發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，納瓦尼的死因仍在調查，目前並不知道真相，但西方世界已經「自顧自地」做出結論。
扎哈羅娃並未具體說明所謂「西方世界的結論」為何，但許多人均相信蒲亭必須為納瓦尼的死負責，包括歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、拉脫維尼亞總理西利尼雅（Evika Silina）、瑞典外交部長比爾斯特倫（Tobias Billström）、英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等人均直指納瓦尼的死是蒲亭政權的罪行。
BBC Monitoring的記者史凱爾（Francis Scarr）也在個人X上分享了一段影片，聲稱是納瓦尼昨日透過視訊出席聽證會的影像，畫面中納瓦尼看起來精神良好，還與法庭人員有說有笑。
不過，目前納瓦尼的死訊是由俄羅斯政府發布，納瓦尼的發言人亞米甚 （Kira Yarmysh）表示，現在還無法證實，律師已經趕往流放地，如果有進一步消息會再對外說明。納瓦尼的母親則說自己在12號才見到納瓦尼，納瓦尼那時看來非常健康與快樂，納瓦尼的母親說「我不想聽到任何哀悼之詞」，似乎仍不願相信納瓦尼已經去世。