林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

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林千又強調，自己從沒做出對不起男友的事情，去年8月還一度被打到送醫，「我決定分手逃到美國去，之後每天打給我求我叫我回去，說他不會再犯，結果呢？男人的話都是屁。」她難過地說，「都怪我自己太沒用，恨我自己用情太深，一再原諒，相信愛。」
接著林千又表示，「我謝謝他曾經幫助過我，但我也恨他在我內心留下所有的刀疤！」並藉此喊話對方，「拜託你不要再回來找我，我不想要再心軟，放我一馬，饒了我！」最後林千又更貼出家中凌亂的照片，痛罵對方「這個人渣，闖進我家，把我家毀了，把我的包全部都偷走，我們法院見，40歲的大老闆，台積電的供應商會幹這種事！」
另據《ETToday》報導，林千又的包包遭男方竊走，一共損失600萬元，目前已經報警提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名，全案已交由司法處理，詳細案情有待檢方說明。
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