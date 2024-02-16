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林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

▲林千又痛訴自己被40歲男友家暴，家中更遭到對方偷竊，一共損失600萬元，目前已報警進入司法階段。（圖／記者詹鎰睿攝影、林千又IG）
▲林千又痛訴自己被40歲男友家暴，家中更遭到對方偷竊，一共損失600萬元，目前已報警進入司法階段。（圖／記者詹鎰睿攝影、林千又IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

31歲藝人林千又淡出演藝圈多年，與圈外男友低調交往，怎料，從昨（15）日晚間一連數發好幾篇IG限時動態，控訴遭到對方家暴、喝醉打人，被拉著頭髮拖下車毆打，甚至闖進家門行竊，讓林千又的情緒瀕臨崩潰，決定告上法院，同時也曝光對方真實身分，「40歲的大老闆、台積電的供應商會幹這種事！」

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林千又從昨天晚上發出首篇限時動態，「會打人的男人，真的可以下地獄！」她情緒低落的哭訴，「我閉上眼睛，眼淚就不停的流，為什麼我已經乖成這樣，還是要被一直誤會。」不斷發洩情緒地質問，「喝醉就可以打人嗎？醒來說對不起就可以沒事嗎？那我到底算什麼？」

▲林千又被家暴。（圖／林千又IG）
▲林千又訴說心聲，可見情緒已瀕臨崩潰。（圖／林千又IG）
林千又強調，自己從沒做出對不起男友的事情，去年8月還一度被打到送醫，「我決定分手逃到美國去，之後每天打給我求我叫我回去，說他不會再犯，結果呢？男人的話都是屁。」她難過地說，「都怪我自己太沒用，恨我自己用情太深，一再原諒，相信愛。」

▲林千又貼出男方對話，直呼：「都是屁！」（圖／林千又IG）
▲林千又貼出男方對話，直呼：「都是屁！」（圖／林千又IG）
接著林千又表示，「我謝謝他曾經幫助過我，但我也恨他在我內心留下所有的刀疤！」並藉此喊話對方，「拜託你不要再回來找我，我不想要再心軟，放我一馬，饒了我！」最後林千又更貼出家中凌亂的照片，痛罵對方「這個人渣，闖進我家，把我家毀了，把我的包全部都偷走，我們法院見，40歲的大老闆，台積電的供應商會幹這種事！」

▲林千又被家暴。（圖／林千又IG）
▲林千又最後曝光男方身分，竟是一名40歲的大老闆，而且還是台積電的供應商。（圖／林千又IG）
另據《ETToday》報導，林千又的包包遭男方竊走，一共損失600萬元，目前已經報警提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名，全案已交由司法處理，詳細案情有待檢方說明。

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