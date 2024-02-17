川普又出事！涉嫌誇大資產、欺詐投資 被判罰「逾百億台幣」
美國前總統川普（Donald Trump）代表共和黨再次角逐2024大選的聲勢越來越高，但同時爭議也越來越多，繼被美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院駁回上訴請求，裁決他不再享有總統豁免權，可依密謀推翻2020年大選結果的罪名，接受刑事審判後，16日又遭美國紐約州法院裁定涉嫌欺詐和誇大淨資產，需支付3.55億美元（約新台幣111億）罰款外加衍伸利息，並禁止在紐約從事業務3年，川普的代表律師揚言提出上訴。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，紐約曼哈頓最高法院的法官恩戈隆（Arthur Engoron），認定川普應該對發布虛假財報、偽造商業記錄和共謀負責，在那之前，紐約州檢察總長詹姆斯（Letitia James）已指控川普及其共同被告，「欺詐性的誇大其資產價值」，以獲得更優惠的貸款、保險利率、稅收優惠等等。
不只是被罰錢，川普還被禁止在3年內向任何於紐約州註冊的金融機構申請貸款，這段期間也不能擔任任何紐約公司或該州其他法人實體的官員或董事。
除了川普，他的2個兒子，小唐納德（Donald Jr.）和艾瑞克（Eric）也被認為有分於上述罪行，各被罰款400萬美元，並被禁止在2年內擔任任何紐約州公司的高階主管或董事。
川普集團前財務長威賽爾柏格（ Allen Weisselberg）也被處以100萬美元罰款，他與集團前財務總監麥康尼（Jeffrey McConney）還被永久禁止為紐約州的企業管理財務，3年內也不准擔任任何紐約州公司的高管或董事。
對此，川普則在社群平台「Truth Social」上發文，怒批紐約州乃至整個美國的司法系統，都受到黨派、有偏見的法官和檢察官攻擊，針對他的判決都是「徹頭徹尾的政治騙局」 。