納瓦尼之死震驚歐美！俄反對派「喪失希望」　遺孀：蒲亭必須負責

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納瓦尼是俄國最著名的反對派領袖，被視為蒲亭掌權20多年來，合法正當性最嚴重的威脅之一，先前他曾被人下毒並送往德國治療，俄國當局始終否認與此事件有任何關聯。納瓦尼於2021年返回俄羅斯後隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半，去年8月在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑，儘管他宣稱所有罪名都是不實的指控。他於去年年底被轉移至位於莫斯科東北方約1900 公里的亞馬爾-涅涅茨克自治區（Yamal-Nenets）一處位於北極圈的流放地。
分析認為，納瓦尼之死，無疑為俄羅斯本就受箝制的民主蒙上陰影，自2011年成為國際知名人士以來，納瓦尼一直是俄羅斯最著名的反對派領袖，支持者相信他終將獲得自由、成為國家領導人，帶領俄羅斯走向真正的民主，納瓦尼象徵俄羅斯「更美好的未來與希望」，現在這一切都隨著他的猝逝，戛然而止。
倫敦查塔姆研究所的高級研究員賈爾斯（Keir Giles）指出，目前很難看出還有誰能填補納瓦尼的空缺，似乎沒有明確的繼位者能接替納瓦尼作為反對派核心人物，同時蒲亭政府也致力於確保不會再出現類似納瓦尼這樣的人。
R.Politik 政治顧問公司的專家史丹諾娃雅（Tatiana Stanovaya ）則表示，蒲亭擔心西方干預俄羅斯將於3月舉行的大選，所以對任何政敵表現出「更加鷹派、鎮壓的態度」。莫斯科檢察官辦公室並警告，他們注意到網路上有人呼籲「參加莫斯科市中心的群眾集會」，提醒民眾不要走上街頭抗議，切勿以身試法。
與此同時，其他遭囚禁的蒲亭反對者，處境也更令人憂心，他們是被指控抹黑政府、叛國罪，而分別遭判刑8年半和25年的亞辛（Ilya Yashin）及卡拉穆爾扎（Vladimir Kara-Murza），另外還有俄羅斯前民兵指揮官吉爾金（Igor Girkin），也因指責蒲亭和軍方在烏克蘭戰爭的失敗，於上個月被莫斯科法院判定「煽動極端主義」罪成，入獄4年；有被囚者的家屬透露：「我們都知道拘留場所可能對生命和健康構成危險，特別是對於那些反對制度的人。」