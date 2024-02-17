林千又遭男友毆打送醫！「指甲也滲血」傷勢照曝光 淚喊心好痛
女星林千又曾和納豆在一起過，淡出演藝圈多時的她，近日發文透露自己遭到40歲男友毆打，對方還是台積電的供應商。昨（16）日林千又發布多則限時動態，曝光自己的傷勢，去年男友對她施暴時，承諾送她新車作補償，便心軟撤告，沒想到男友後來又反悔，如今再度遭到暴力對待，讓她領悟到「暴力只有0次或無限次」。
記者薛羽彤／綜合報導
林千又昨日在IG發布多則限時動態，提到富商男友不僅毆打她，還闖進她家把包包全偷走，整間房子被搞得杯盤狼藉，目前已經報警提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名。林千又表示，去年被男友誤會她用「肉體換包包」，讓她崩潰到生不如死，她曬出自己遭到男友毆打的傷勢照，整隻手都是瘀青，連臉上也有傷，指甲還滲血，可見力道之大。
接著，林千又還曬出兩人的合照，替男友把臉部遮住，痛心表示「你有沒有想過你開刀的時候誰在照顧你，你前妻在哪裡？拿了一億後爽爽過日子你有沒有想過，今天沒有我，你可能就心肌梗塞走了。你在打我的時候，你有想過我這三年怎麼照顧你的嗎？你不心痛嗎？我心好痛」。
林千又文中透露著懊悔，坦言去年被打時，她逃到美國，對方每天打電話求合，最後她提告又心軟撤告，「他說要送我一台車讓我回台灣所以我撤告」，結果她一撤告，男友立刻反悔「後來我撒告，就改口說要給我他的車，所以就把車退訂，到現在什麼都沒看到。」她痛批「男人說的話都是屁！」坎坷的感情路令人心疼。
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※【NOWnews 今日新聞
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